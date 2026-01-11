Інтерфакс-Україна
Події
20:39 11.01.2026

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів обговорення з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та іншими урядовцями щодо ситуації в регіонах, основна увага була приділена відновленню електропостачання, опалення та життєзабезпечення у постраждалих від ударів населених пунктах.

"Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей. У Києві ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся позавчора. Головне завдання – відновити енергозабезпечення всіх будинків", — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад, активно допомагають ДСНС України. "Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики", — додав він.

За словами Зеленського, Пункти Незламності розгорнуті у всіх регіонах, залучені сили Укрзалізниці, Нафтогазу та інших державних компаній. "Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина – всюди наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі. Жорстка зимова погода додає складнощів, саме тому так непросто. Саме такою погодою росіяни і намагаються скористатись", — зазначив він.

 

Теги: #енергозабезпечення #відновлення #атаки

