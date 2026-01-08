Інтерфакс-Україна
У "Дії" проходить голосування за 10-го фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2026"

У застосунку "Дія" відбувається голосування за десятого фіналіста національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Зокрема, у "Дії" стартувало онлайн-голосування за десятого фіналіста нацвідбору серед учасників лонглисту, які не потрапили до списку фіналістів за результатами прослуховування.

Проголосувати можна за одного з таких артистів: Khayat, Karyotype, Mon Fia, Anstay, Марта Адамчук і Oks.

Раніше журі відібрало до фіналу нацвідбору 9 учасників: Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force і ЩукаРиба.

Голосування триватиме до 13 січня включно, повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня, а сам фінал нацвідбору відбудеться 7 лютого. 

Раніше "Суспільне" анонсувало новий формат презентації пісень фіналістів нацвідобу на "Євробачення-2026". Зокрема, після того, як в "Дії" оберуть останнього 10-го фіналіста, 15 січня о 19:00 в Origin Stage відбудеться жива презентація пісень у форматі концерту.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Суспільне мовлення отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

