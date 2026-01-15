Інтерфакс-Україна
Події
19:28 15.01.2026

"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

Суспільний мовник опублікував пісні фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026"

Зокрема, на офіційному YouTube-каналі "Євробачення Україна" опубліковані повні версії пісень всіх десяти фіналістів нацвідбору.

Також в Origin Stage у четвер ввечері відбувається жива презентація пісень у форматі концерту, а сам фінал нацвідбору пройде 7 лютого. 

Раніше цього ж дня "Суспільне" провело жеребкування черговості виступів артистів у фіналі. За його результатами визначено, що виконавиця Valeriya Force з піснею Open Our Hearts виступатиме першою, Molodi (legends) - 2, Monokate ("ТYТ") - 3, The Elliens (Crawling Whispers) - 4, LAUD (Lightkeeper) - 5, LELÉKA (Ridnym) - 6, Mr. Vel (Do Or Done) - 7, KHAYAT ("Герци") - 8, Jerry Heil (Catharticus (Prayer)) - 9 і "ЩукаРиба" ("Моя земля") - останніми.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

 

Теги: #євробачення #пісні #нацвідбір

