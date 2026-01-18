Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

Зокрема, на офіційному YouTube-каналі "Євробачення Україна" 15 січня були опубліковані повні версії пісень всіх десяти фіналістів нацвідбору.

Наразі в ТОП-3 лідерів за кількість прослуховувань є Valeriya Force з піснею Open Our Hearts (271 тис. переглядів), Jerry Heil з піснею Catharticus (266 тис. переглядів) і LELÉKA з піснею Ridnym (222 тис. переглядів).

Далі по кількості прослуховувань на даний момент артисти розташувалися у такому порядку: KHAYAT - "Герци" (211 тис. переглядів), Monokate - "ТYТ" (183 тис. переглядів), LAUD - Lightkeeper (136 тис. переглядів), Mr. Vel - Do Or Done (129 тис. переглядів), Molodi - legends (124 тис. переглядів), The Elliens - Crawling Whispers (105 тис. переглядів) і "ЩукаРиба" - "Моя земля" (99 тис. переглядів).

Фінал нацвідбору пройде 7 лютого. Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.