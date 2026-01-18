Інтерфакс-Україна
Культура
13:26 18.01.2026

Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

1 хв читати
Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"
Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

Зокрема, на офіційному YouTube-каналі "Євробачення Україна" 15 січня були опубліковані повні версії пісень всіх десяти фіналістів нацвідбору.

Наразі в ТОП-3 лідерів за кількість прослуховувань є Valeriya Force з піснею Open Our Hearts (271 тис. переглядів), Jerry Heil з піснею Catharticus (266 тис. переглядів) і LELÉKA з піснею Ridnym (222 тис. переглядів).

Далі по кількості прослуховувань на даний момент артисти розташувалися у такому порядку: KHAYAT - "Герци" (211 тис. переглядів), Monokate - "ТYТ" (183 тис. переглядів), LAUD - Lightkeeper (136 тис. переглядів), Mr. Vel - Do Or Done (129 тис. переглядів), Molodi - legends (124 тис. переглядів), The Elliens - Crawling Whispers (105 тис. переглядів) і "ЩукаРиба" - "Моя земля" (99 тис. переглядів).

Фінал нацвідбору пройде 7 лютого. Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Теги: #євробачення #фіналісти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 15.01.2026
"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

17:15 15.01.2026
"Суспільне" провело жеребкування черговості виступів фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" провело жеребкування черговості виступів фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

18:19 14.01.2026
Оприлюднено пісні всіх фіналістів Нацвідбору “Євробачення-2026”

Оприлюднено пісні всіх фіналістів Нацвідбору “Євробачення-2026”

10:09 13.01.2026
Виконавець Khayat стане 10-м фіналістом нацвідбору на "Євробачення-2026"

Виконавець Khayat стане 10-м фіналістом нацвідбору на "Євробачення-2026"

09:40 13.01.2026
Представник від України виступатиме в 2-му півфіналі "Євробачення-2026" 14 травня

Представник від України виступатиме в 2-му півфіналі "Євробачення-2026" 14 травня

11:38 09.01.2026
Букмекери пророкують Україні 3-те місце за 4 місяці до фіналу "Євробачення-2026"

Букмекери пророкують Україні 3-те місце за 4 місяці до фіналу "Євробачення-2026"

10:47 08.01.2026
У "Дії" проходить голосування за 10-го фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2026"

У "Дії" проходить голосування за 10-го фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2026"

15:39 07.01.2026
Суспільне анонсувало новий формат презентації пісень фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

Суспільне анонсувало новий формат презентації пісень фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

17:40 06.01.2026
Премія "Читомо"-2025 назвала фіналістів

Премія "Читомо"-2025 назвала фіналістів

17:02 06.01.2026
Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого - "Суспільне"

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого - "Суспільне"

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Піккардійська терція заспівала у цілковитій темряві

В Україні з 29 січня стартує прокат документального фільму “Королеви радості”

У Музеї Ханенків відкриється виставка художниці Анни Сапон

Український культурний фонд у 2025 році підтримав 260 проєктів

Рада ратифікувала грантову угоду з Італією про відновлення культурної спадщини Одеського регіону

Український документальний фільм "Сліди" отримає світову прем’єру на Берлінале-2026

Український інститут книги розпочав прийом заявок на конкурс Translate Ukraine-2026

KBU Awards оголосила короткий список премії нонфікшну 2025 року

В Києві відкрили інсталяцію "Земля — носій памʼяті", присвячену гуманітарному розмінуванню

Продюсерська команда фільму "Ти – космос" розпочинає роботу над екранізацією культової книги "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА