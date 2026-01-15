Інтерфакс-Україна
Культура
17:08 15.01.2026

Продюсерська команда фільму "Ти – космос" розпочинає роботу над екранізацією культової книги "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка

Фото: пресслужба ForeFilms

Український кінопродакшн ForeFilms офіційно оголошує про старт роботи над художнім фільмом за мотивами культового твору Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» – книги, на якій виросли покоління українців.

Вперше за роки незалежності України нащадки Всеволода Нестайка довірили права на екранізацію цього твору. Тож історія про двох найкращих друзів, які мріють про славу, але замість героїчних подвигів потрапляють у кумедні ситуації, незабаром стане повнометражним фільмом.

Режисерами майбутньої стрічки стануть Роман Краснощок та Антон Чистяков. У їхньому доробку – кілька короткометражних фільмів з фестивальними нагородами, а також документальна стрічка «Ми вдома», у якій закадровий текст озвучив Стівен Фрай. Фільм за мотивами книги «Тореадори з Васюківки» для режисерів є першою повнометражною художньою роботою – і водночас історією, з якою вони мають глибокий особистий зв’язок: це їхня улюблена книга дитинства, екранізацію якої вони мріяли побачити ще з 12 років.

«Для нас велика честь отримати довіру родини Всеволода Нестайка і можливість працювати з книгою, яка формувала уявлення про дружбу і взаємну підтримку для мільйонів українців. Ми віримо в нашу команду режисерів і переконані, що їхня енергія та відданість матеріалу дозволять створити справді живу, смішну й чесну історію про українське дитинство», — говорить співпродюсерка фільму Анна Яценко.

Наразі команда ForeFilms завершила юридичне оформлення прав та офіційно розпочинає роботу над фільмом, який уже зараз має всі шанси стати однією з найбільш очікуваних українських кінопрем’єр майбутніх років.

ForeFilms – український кінопродакшн, заснований у 2020 році Анною Яценко та Володимиром Яценком. Компанія працювала над такими знаковими українськими фільмами, як «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча, «Я і Фелікс» Ірини Цілик, «Відблиск» Валентина Васяновича, а також стрічкою «Ти – космос» Павла Острікова – найкасовішим українським ігровим фільмом 2025 року.

