Культура
21:11 17.01.2026

Піккардійська терція заспівала у цілковитій темряві

Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац), Київ, 15.01.2026
Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац), Київ, 15.01.2026

І без апаратури. Сталося це 15 січня, під час концерту у Києві, за півгодини до закінчення концерту і через півгодини після закінчення тривоги, яка, в свою чергу, тривала три чверті години.

Звучала колядка «В Вифлеємі днесь Марія Пречиста», коли раптово згасло світло, зник звук. Хлопці не розгубилися і продовжили співати без підсилення. Всі вони мають класичну вокальну освіту, а зала Міжнародного центра культури і мистецтв Федерації профспілок України (відомого також як Жовтневий палац) — досить непогану акустику, так що пісню було чути й на найвіддаленіших місцях. Глядачі швидко вихопили мобільні телефони і ті, хто ними не знімав, жваво висвітили артистів на сцені. Електрика повернулася через пару хвилин, під час бурхливих оплесків.

Київський виступ закривав традиційний різдвяно-новорічний тур славетного колективу, цього сезону він тривав тиждень.

