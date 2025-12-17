Інтерфакс-Україна
19:16 17.12.2025

Засновник "Підпільного стендапу" Загайкевич про отримання компанією статусу критичної: Все абсолютно офіційно

Засновник стендап-проєкту "Підпільний стендап", комік Святослав Загайкевич заявляє, що скористався можливістю отримати для підприємства статусу критичності, бо законодавство дає таку можливість, і все було абсолютно офіційно.

"Є конкретні закони, якщо в тебе великий обіг грошей, ти сплачуєш податки, в тебе все дуже офіційно, ти маєш право подати такі документи", - сказав Загайкевич в інтервʼю виданню "Економічна правда", відповідаючи на запитання про отримання підприємством статусу критичного.

Він зазначив, що побачив новину, що гурти "Бумбокс" і "Без обмежень" отримали критичність, і теж серед тих людей, які вважають, що музичні гурти і стендап це "не дуже критичні інфраструктури".

"Мабуть є така можливість, давайте спробуємо. Я подав документи і отримав "критичну інфраструктуру". Це все абсолютно офіційно, немає ніяких на мазі, я не заплатив юристам мільйони доларів", - додав Загайкевич.

В той же час, він задав запитання, чому велика кількість маленьких новинних медіа визнано критичною інфраструктурою.

"Подивившись на "Підпільний стендап" - скільки ми донатимо і скільки ми сплачуємо податків, думаю тут питань не має виникнути. Скільки інші медіа задонатили, або скільки вони працюють, щоб наближати перемогу, я не бачив звіти", - заявив комік.

Крім того, він розповів, що над проєктом працює 50-60 людей, включно з тимчасовими працівниками, які залучаються до роботи час від часу.

Водночас, він зазначив, що останнім часом кількість людей скорочується, зокрема через оптимізацію процесів, рідшого залучення фрілансерів, так як за його словами, компанія стає більш серйозною.

"Більше рухаємося від тусовки до серйозного підприємства", - додав він.

Також він розповів, що наразі в проєкті близько 20 коміків, а раніше їх було близько 25-ти, але частина пішла служити (Сергій Ліпко, Сергій Чирко, Сергій Степанисько - ІФ-У), а з частиною компанія припинила співпрацю.

На запитання, чи "Підпільний стендап" є прибутковим проєктом, Загайкевич відповів: "Слава Богу - це не неприбуткова історія, але сказати, що купаюся прямо в грошах, теж не можу".

Як повідомлялося, в липні стало відомо, що Міністерство культури надало ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап-проєкт, засновник комік Святослав Загайкевич) статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

Теги: #війна #думка #естрада

