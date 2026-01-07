Ворог просунувся на Покровському та Гуляйпільському напрямках– DeepState

Ворог просунувся поблизу Русиного Яру, Нового Шахового, Дорожнянки та у Федорівці, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на Покровському напрямку зросла на 7,94 кв. км.

На Гуляйпільському напрямку ворог збільшив окуповану територію на 2,69 кв. км.

Раніше повідомлялось, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,64 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 2 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23049