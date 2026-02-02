Інтерфакс-Україна
Події
06:33 02.02.2026

Глава МЗС Ірану заявив про можливість ядерної угоди зі США попри загрозу ескалації - ЗМІ

1 хв читати

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в інтерв’ю для CNN у неділю заявив про впевненість у можливості досягнення угоди зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми, попри збереження напруженості у відносинах між країнами та загрози військової ескалації, повідомляє CNN.

Аракчі зазначив, що Тегеран "втратив довіру до США як до партнера з переговорів", однак контакти між сторонами тривають через посередництво дружніх країн регіону і, за його словами, є "плідними".

Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив, що можливий військовий удар США по Ірану призведе до регіональної війни. "Американці повинні знати: якщо вони розпочнуть війну, цього разу це буде регіональна війна", — заявив він під час виступу в Тегерані та повторив цю позицію в соцмережі X.

Коментуючи заяви Хаменеї, Трамп зазначив, що світ незабаром побачить, чи справдяться ці попередження.

"І, сподіваюся, ми укладемо угоду. Якщо ж угоди не буде, тоді побачимо, чи мав він рацію", — сказав президент США.

Джерело: https://www.cnn.com/2026/02/01/middleeast/iran-diplomat-araghchi-interview-intl

Теги: #іран #угода #ситуація #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:29 02.02.2026
Сотні поліцейських постраждали під час заворушень у Турині - ЗМІ

Сотні поліцейських постраждали під час заворушень у Турині - ЗМІ

22:39 01.02.2026
7,5 тис. абонентів на Одещині залишаються без світла після негоди - ОВА

7,5 тис. абонентів на Одещині залишаються без світла після негоди - ОВА

22:01 01.02.2026
Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

21:43 01.02.2026
Російські оператори свідомо направили "шахеди" на автобус і мирних людей на Дніпропетровщині - радник Міноборони

Російські оператори свідомо направили "шахеди" на автобус і мирних людей на Дніпропетровщині - радник Міноборони

19:55 01.02.2026
Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації — Зеленський

Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації — Зеленський

19:33 01.02.2026
Зеленський: Більш ніж 500 багатоквартирних будинків в Києві - без опалення

Зеленський: Більш ніж 500 багатоквартирних будинків в Києві - без опалення

01:16 01.02.2026
Діра в бюджеті РФ і проміжні вибори в США погіршують умови мирної угоди для Путіна – ЗМІ

Діра в бюджеті РФ і проміжні вибори в США погіршують умови мирної угоди для Путіна – ЗМІ

20:24 31.01.2026
Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський

Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський

20:03 31.01.2026
Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

19:50 31.01.2026
Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

ВАЖЛИВЕ

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Черкащина зазнала масованої атаки БпЛА є пожежі та четверо травмованих - ОВА

Київщина отримала 40 генераторів від литовських партнерів для дитячих будинків сімейного типу

Велика Британія розгляне приєднання до нової програми ЄС з фінансування оборони - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 150 ворожих атак - Генштаб

Сибіга про удар РФ по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: Російські вбивці мають постати перед правосуддям

Голова Ради прокурорів назвав критику добору в комісію САП тиском на Генпрокурора

У Польщі триває підготовка українських військових в рамках місії EUMAM Ukraine - Генштаб

Ворог просунувся поблизу двох населених пунктів Запорізької області - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА