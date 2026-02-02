Глава МЗС Ірану заявив про можливість ядерної угоди зі США попри загрозу ескалації - ЗМІ

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в інтерв’ю для CNN у неділю заявив про впевненість у можливості досягнення угоди зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми, попри збереження напруженості у відносинах між країнами та загрози військової ескалації, повідомляє CNN.

Аракчі зазначив, що Тегеран "втратив довіру до США як до партнера з переговорів", однак контакти між сторонами тривають через посередництво дружніх країн регіону і, за його словами, є "плідними".

Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив, що можливий військовий удар США по Ірану призведе до регіональної війни. "Американці повинні знати: якщо вони розпочнуть війну, цього разу це буде регіональна війна", — заявив він під час виступу в Тегерані та повторив цю позицію в соцмережі X.

Коментуючи заяви Хаменеї, Трамп зазначив, що світ незабаром побачить, чи справдяться ці попередження.

"І, сподіваюся, ми укладемо угоду. Якщо ж угоди не буде, тоді побачимо, чи мав він рацію", — сказав президент США.

