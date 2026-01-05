Інтерфакс-Україна
Події
15:42 05.01.2026

Тво голови СБУ Хмара на початку повномасштабної війни брав участь у звільненні Київщини, в "Альфі" – з 2011р

Призначений тимчасово виконуючим обовʼязки голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара з 2011 року проходив військову службу в Центрі спецоперацій "А" СБУ, на початку повномасштабної війни брав участь у звільненні Київщини, повідомляють в СБУ.

"Євгеній Леонідович Хмара – досвідчений спецпризначенець, який з 2011 року проходив військову службу у Центрі спецоперацій "А" СБУ, у 2023 році був призначений начальником "Альфи", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ в понеділок.

За інформацією пресслужби, на початку повномасштабної агресії РФ Хмара брав участь у звільненні Київщини, а після деокупації столичного регіону воював з ворогом на Донеччині.

За даними пресслужби СБУ, Хмару відзначено низкою відомчих і державних нагород. Зокрема, він є повним кавалером ордену Богдана Хмельницького (І-ІІІ ступінь), а також його нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня та відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

У відомстві нагадали, що Центр спецоперацій "А" СБУ входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за обсягами знищеної техніки та живої сили противника за допомогою безпілотників.

"Загалом на рахунку ЦСО "А" — "відмінусованої" ворожої техніки на понад 5,5 мільярда доларів США: танки, бойові машини, системи ППО, РЕБи та інше обладнання. І це – без урахування збитків внаслідок спецоперації СБУ "Павутина", у якій оператори дронів ЦСО "А" брали безпосередню участь і ефективно нищили ворожу техніку", - уточнили в українській спецслужбі.

Згідно з даними СБУ, станом на 1 січня 2026 року, від початку повномасштабної війни СБУ уразила 2194 російських танків, 1805 із яких - на рахунку саме ЦСО "Альфа". Також спецпризначенці "А" підбили 3267 бойових броньованих машин, 3468 артилерійських систем, 540 засобів ППО, 454 засобів РЕБ та іншої техніки і живої сили ворога.

"Також бійці "Альфи"проводять унікальні спецоперації з ураження військових обʼєктів у глибокому тилу рф - аеродромів, складів та арсеналів зброї, нафтопереробних підприємств, заводів із виробництва КАБів і дронів та працюють по інших знакових цілях", - підсумували в СБУ.

Теги: #хмара #війна #сбу

