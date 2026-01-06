Інтерфакс-Україна
Події
18:33 06.01.2026

ССО заявили про ураження логістичного центру та складу боєприпасів окупантів на ТОТ Донеччини

Бійці Сил спеціальних операцій у ніч проти вівторка, 6 січня, уразили логістичний центр та склад боєприпасів окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької області, повідомила пресслужба ССО.

"У ніч на 6 січня підрозділи front strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження цілей противника на тимчасово окупованих територіях Донецької області з використанням ударних дронів FP-2", – йдеться у повідомленні ССО у Телеграм-каналі.

Повідомляється також, що в н.п Селідове дрони ССО завдали ураження по логістичному складу 55 омсбр РФ. А у н.п Гірне було успішно уражено склад боєприпасів та матеріально-технічних засобів одного з підрозділів 51-ої загальновійськової армії РФ.

 

Теги: #логистика #війна #ссо

