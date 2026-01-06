Військове право в 2025р почало виконувати свою ключову функцію обмеження держави правом в умовах війни – думка

В 2025 році військове право виконувати свою ключову функцію обмеження держави правом в умовах війни, вважає адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

"2025 рік став переломним для військового права України. Як адвокат, яка системно працює з військовими справами, я можу стверджувати: ми остаточно вийшли за межі уявлення, що військове право — це право винятків. Навпаки, саме 2025 року воно почало виконувати свою ключову функцію - обмежувати державу правом навіть в умовах війни", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи тенденції розвитку військового права в Україні.

Аніщенко зазначила, що як юрист в своїй практиці в 2025 році вона все більше стикалася із ситуаціями, коли воєнний стан використовується не як правовий режим, а як "аргумент для зняття відповідальності".

"Формальні висновки ВЛК, шаблонні рішення ТЦК, мовчазна бездіяльність військових адміністрацій — усе це стало масовим явищем саме у 2025 році. Проте цей же рік продемонстрував інше: суди перестали приймати "війну" як універсальне пояснення порушень. Процедура, мотивування, докази знову стали визначальними, і це принципова зміна", - сказала вона.

Юрист зазначала, що торік військове право перестало бути інструментом тиску і поступово перетворюється на механізм захисту і для військовослужбовця, і для держави.

"В 2025 році саме суд став головним регулятором військового права. Не законодавець і не виконавча влада, а судова практика змусила державні органи діяти у правовому полі. У своїх справах я неодноразово спостерігала, як суд визнає протиправною бездіяльність ТЦК та СП або формує стандарт доказування, який неможливо обійти формальними довідками. Це означає одне: військове право перестало бути "поза судом"", - сказала вона.

Аніщенко зазначила, що "велика частина звернень у 2025 році стосувалася проходження ВЛК, оскарження висновків, направлень на додаткові обстеження, відповідності медичних документів та (найчастіше) — конфлікту між фактичним станом здоров’я і формальною процедурою".

Крім того, юристка зазначила, що для бізнесу торік актуальними були питання бронювання і відстрочки. "Для критичних підприємств і роботодавців ключовими стали прогнозованість рішень, строковість і підтвердження бронювання, коректність даних у реєстрах, а також комунікація з ТЦК без "людського фактору" та подвійних трактувань", - пояснила вона.

Аналізуючи тренди року у цьому напрямі, експертка окремо наголосила на актуальності в сфері військового права питань соціальних гарантій військових і їх сімей та відповідальності за військові правопорушення.

Серед основних проблем цієї сфери у 2025 році юрист назвала нерівномірність практики у різних регіонах, зокрема різні процедурні "маршрути" і результати в однакових ситуаціях, а також порушення процедури як джерела конфліктів і криміналізації побутових ситуацій, низьку якість первинної документації, вразливість сімей у питаннях виплат і статусів та брак превентивної правової культури.

"Найбільша кількість "гострих" кейсів виникає там, де люди реагують емоційно замість правового алгоритму. Це стосується і конфліктів із представниками ТЦК, і оскаржень ВЛК, і фіксації порушень", - сказала вона.

Прогнозуючи розвиток сфери військового права в 2026 році Аніщенко очікує, зокрема, більше спорів про якість ВЛК і посилення вимог до прозорості рішень, адже суди вже у 2025 році почали коригувати підхід до медичних оглядів.

Крім того Аніщенко очікує, що у напрямі бронювання фокус зміститься на критичність і доказовість.

"Ми вже зараз готуємося до хвилі справ, пов’язаних із демобілізацією, статусом ветеранів, реабілітацією та компенсаціями. Військове право поступово переходить від управління війною до управління її наслідками. На моє переконання, 2026 рік стане роком систематизації практики та посилення цифрового контролю, що одночасно створить і нові можливості, і нові ризики для громадян та бізнесу", - сказала вона.

"У 2026 році ми побачимо не ослаблення, а дорослішання військового права. Висновок за підсумками 2025 року простий: військове право більше не може існувати без адвоката і без суду", - підкреслила юристка.

Зі свого боку керуюча бюро Polina Marchenko Law Office адвокатка Поліна Марченко прогнозує, що "для військовослужбовців 2026 рік пройде під знаком обмежених, чітко регламентованих ротацій без масової демобілізації". Вона також очікує перегляду та звуження підстав для звільнення зі служби, особливо за сімейними та медичними критеріями, а правовий захист військових у спорах з державою, на її думку, залишатиметься "формальним, із низькими шансами на задоволення вимог".

Ба більше, адвокатка прогнозує, що для військовозобоʼязаних кількість реальних підстав для відстрочки суттєво скоротиться, а їх застосування стане більш формалізованим і контрольованим.

"Взаємодія ТЦК з реєстрами, податковою та прикордонною службою зробить ухилення значно складнішим і ризикованим, а судова практика дедалі частіше ставатиме на бік держави, а не громадян, у спорах щодо законності мобілізації, а відповідно відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства вона буде посилена і однозначно підвищена", - прогнозує юристка.

В цілому бізнесу варто готуватися до того, що бронювання працівників у 2026 році остаточно стане винятком, який потребує постійного підтвердження, а держава зі свого боку посилить перевірки підприємств на предмет фіктивної "критичності", з персональною відповідальністю керівників і бенефіціарів. Тож бізнес фактично буде змушений балансувати між збереженням ключових кадрів і високими юридичними ризиками втрати броні, вважає Марченко.

"Ці висновки та тенденції базується виключно на тому, які зміни і з якою періодичністю відбувалися 2025 року. Всі ці зміни будуть насамперед відштовхуватися від продовження війни в Україні і від доцільності збільшення мобілізаційного ресурсу", - сказала вона.