Американська розвідка спростувала заяви РФ про "атаку" України на резиденцію Путіна - ЗМІ

Американські розвідувальні органи не мають підтверджень того, що Україна здійснювала або готувала атаку на Володимира Путіна чи одну з його резиденцій, що ставить під сумнів заяви російської сторони про нібито спробу замаху, повідомляє The Wall Street Journal опираючись на американських посадовців, обізнаних з оцінками розвідки.

Співрозмовник видання зазначив, що Україна "могла діяти проти військового об’єкта в тому самому регіоні, де розташована резиденція Путіна, проте він не був пов’язаний з особою президента і не знаходився поруч із ним".

До таких висновків дійшли Агентство національної безпеки США та Центральне розвідувальне управління. У ЦРУ від коментарів утрималися, але джерела, знайомі з матеріалами розвідки, підтвердили, що ознак підготовки цілеспрямованої атаки не зафіксовано.

Раніше МЗС РФ заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція". Також, за його словами, ці ді не залишаться без відповіді і обʼєкти для ударів у відповідь і час х нанесення збройними силами Росі визначені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення РФ про начебто атаку на резиденцію Путіна, назвавши це "черговою брехнею" на тлі прогресу в українсько-американських переговорах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські маніпуляції щодо нібито спроби нападу на резиденцію Путіна сфабриковані лише з однієї причини: створити привід та хибне виправдання для подальших атак РФ на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу.

Згодом президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Socal поширив редакційну колонку видання New York Post, в якій наголошується, що порожні погрози очільника Кремля Володимира Путіна щодо нібито спроби атаки на нього українськими дронами свідчать про те, що саме Росія перешкоджає встановленню миру.

