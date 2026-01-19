Інтерфакс-Україна
Події
08:06 19.01.2026

Санчес: Вторгнення США до Гренландії зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що можливе військове втручання США в Гренландії завдало б серйозної шкоди НАТО та легітимізувало б агресію Росії проти України, повідомляє Reuters.

"Якщо ми зосередимося на Гренландії, мушу сказати, що вторгнення США на цю територію зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало б його спробу вторгнення в Україну", — заявив Санчес.

За його словами, застосування сили Сполученими Штатами щодо автономної території Данії стало б "смертельним ударом для НАТО". "Путін був би подвійно щасливий", — додав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британі, Нідерландів та Фінлянді, пообіцявши, що з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією і мита "будуть нараховані та підлягатимуть сплаті до моменту досягнення угоди про повну й абсолютну купівлю Гренланді .

В суботу агенція Bloomberg зазначала, що депутати Європейського парламенту готові призупинити схвалення торговельної угоди зі США: "Законодавці Європейського Союзу готові призупинити затвердження торговельної угоди ЄС з США через общянку президента Дональда Трампа ввести мита на крани, які підтримали Гренландію перед обличчям американських погроз", - сказано в повідомленні.

Згодом стало відомо, що президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачергове засідання Європейської ради через напружену ситуацію навколо Гренландії.

"Враховуючи важливість останніх подій та з метою подальшої координації, я вирішив скликати позачергове засідання Європейської Ради найближчими днями", — йдеться в заяві Кошти, розповсюдженій у неділю в Брюсселі.

Дата засідання глав держав та урядів кран-членів ЄС ще не визначена.

 

Теги: #думка #гренландія #рф #вторгнення

