Інтерфакс-Україна
Події
08:55 19.01.2026

Генштаб зафіксував упродовж доби 144 бойові зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував упродовж доби 144 бойові зіткнення
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 144 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів-камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

