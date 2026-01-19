Інтерфакс-Україна
Події
09:03 19.01.2026

Внаслідок нічної атаки РФ на Одещину пошкоджено енергетичну та газову інфраструктуру - ОВА

1 хв читати
Вночі російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками, пошкоджено житлову, енергетичну та газову інфраструктуру, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Внаслідок ворожих дій є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури. На жаль, одна людина постраждала", - зазначив Кіпер.

За його словами, в Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління та приватний транспорт, припаркований поруч. Крім того, зафіксовано пошкодження на території об’єкту критичної інфраструктури.

Теги: #одещина #атака_рф #кіпер_олег

