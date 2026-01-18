На Хмельниччині через ворожу дронову атаку виникли займання на підприємстві, пожежа ліквідована

В ніч на неділю ворог атакував Хмельниччину літальними засобами, виникли займання на підприємстві, жертв і постраждалих немає.

"Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС", - написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін у Телеграм.

Як було встановлено пізніше, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки у Старокостянтинівській громаді Хмельницького району пошкоджено вікна у житловому будинку, будинку культури та приміщенні магазину.

У свою чергу Держслужба з НС повідомила: "Один із об’єктів у Хмельницькому районі зазнав удару — виникли кілька займання, які рятувальники швидко загасили. Жертв і постраждалих немає.