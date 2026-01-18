Освітній омбудсмен закликає керівників закладів освіти не примушувати вчителів працювати під час канікул у холодних класах

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик закликає керівників закладів освіти перевести вчителів на дистанційну форму під час канікул.

"Звертаюся до керівників закладів освіти, де оголошено канікули, з проханням видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період та надати педагогам можливість самостійно обирати місце роботи. Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах", - написала Лещик в мережі Facebook.

Як повідомлялося, через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні. ОВА та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно вжити заходів щодо: переходу на дистанційну форму навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року. КМДА — запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року. У Києві заклади дошкільної освіти ухвалюють рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці.

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що продовження зимових канікул до 1 лютого точно призведе до освітніх втрат, але система освіти має пройти цю зиму.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.