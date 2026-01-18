В'їзд вантажівок з вантажем на територію Польщі в двох пунктах пропуску призупинено, в одному сповільнено - Держприкордонслужба

Пропуск вантажного автотранспорту з вантажем через пропускні пункти на кордоні Польщі "Медика" (в Україні ППр "Шегині"), "Хребенне" (в Україні ППр "Рава-Руська") на в'їзд до Польщі призупинено, а в пункті пропуску "Корчова" (в Україні ППр "Краківець") сповільнено, повідомила Держприкордонслужба в Телеграм-каналі у неділю.

"За інформацією польської сторони, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща). У пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі", - йдеться в повідомленні прикордонників.

Порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін.

"За попередньою інформацією, відновлення повноцінної роботи бази даних польської митниці очікується до 22:00 (за українським часом) 18 січня 2026 року", - зазначено в повідомленнні Держприкордонслужби.