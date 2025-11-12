Інтерфакс-Україна
Події
16:32 12.11.2025

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

2 хв читати
Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба
Фото: nashigroshi.org

Державна прикордонна служба України повідомляє, що провела перевірку щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем, який є фігурантом у справі НАБУ щодо "Енергоатому", і встановила, що той виїхав з України на законних підставах, оскільки відомство не отримувало доручень щодо нього, зокрема, щодо заборони йому виїзду з країни.

"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", - повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Також Державна прикордонна служба України повідомляє, що "не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону".

"Державна прикордонна служба України забезпечувала та продовжує забезпечувати заходи прикордонного контролю під час оформлення громадян в пунктах пропуску відповідно до визначених Правил та наданих повноважень", - наголошується в повідомленні.

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.

Теги: #міндіч #перетин_кордону #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 12.11.2025
Stadium Family тимчасово припиняє роботу через скандал із співвласником Міндічем

Stadium Family тимчасово припиняє роботу через скандал із співвласником Міндічем

15:12 12.11.2025
ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

11:37 12.11.2025
В студії "Квартал 95" стверджують, що події навколо Міндіча не мають до їх роботи жодного стосунку

В студії "Квартал 95" стверджують, що події навколо Міндіча не мають до їх роботи жодного стосунку

20:20 11.11.2025
Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

17:16 11.11.2025
Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

14:37 11.11.2025
Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

13:12 11.11.2025
НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

21:47 10.11.2025
"Євросолідарність" виступила з вимогою дієвої реакції президента на справу Міндіча та ініціює відставку уряду

"Євросолідарність" виступила з вимогою дієвої реакції президента на справу Міндіча та ініціює відставку уряду

09:41 10.11.2025
Міндіч залишив Україну – нардеп Железняк

Міндіч залишив Україну – нардеп Железняк

09:29 10.11.2025
Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча - ЗМІ

Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

Зеленський висловився за відставку міністрів юстиції та енергетики

Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

ОСТАННЄ

Рівень цифрових навичок українців зріс із 47,5% до 57,5% за 6 років, мета ще 10 в.п. за 5 років — 1-й віцепремʼєр

"Метінвест" запустив програму Steel Force для залучення молоді до проєктів відбудови України та розвитку ГМК

Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

Поліція викрила розтрату понад 1,7 млн грн, виділених на створення водоохоронних зон у Києві

Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго

Фінкомітет Ради рекомендував уряду звільнити заступника міністра Мінцифри Вискуба за зрив запровадження "еАкцизу"

Голова антикорупційного комітету Ради ініціює аудит НАЗК через плівки НАБУ у справі "Енергоатому"

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

Орбан: ми не прийматимемо мігрантів і не витрачатимемо на них жодної копійки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА