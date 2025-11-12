Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

Фото: nashigroshi.org

Державна прикордонна служба України повідомляє, що провела перевірку щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем, який є фігурантом у справі НАБУ щодо "Енергоатому", і встановила, що той виїхав з України на законних підставах, оскільки відомство не отримувало доручень щодо нього, зокрема, щодо заборони йому виїзду з країни.

"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", - повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Також Державна прикордонна служба України повідомляє, що "не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону".

"Державна прикордонна служба України забезпечувала та продовжує забезпечувати заходи прикордонного контролю під час оформлення громадян в пунктах пропуску відповідно до визначених Правил та наданих повноважень", - наголошується в повідомленні.

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.