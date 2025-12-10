Інтерфакс-Україна
Події
17:29 10.12.2025

Коломойський повідомив про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі - ТСН

1 хв читати
Коломойський повідомив про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі - ТСН
Фото: nashigroshi.org

На фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю перед обшуками Національного антикорупційного бюро (НАБУ), скоєно спробу замаху на вбивство, - нападники помилилися будинком, повідомляє ТСН з посиланням на слова бізнесмена Ігоря Коломойського у розмові з журналістами в залі суду.

"Новину знаєте про Міндіча? Замах на нього був 28-го числа. Спроба замаху. В Ізраїлі. Це була спроба вбивства, нападників заарештовано. В результаті поранили хатню робітницю. Переплутали з сусіднім будинком", - сказав Коломойський журналістам.

Згідно з повідомленням ТСН, Коломойський пообіцяв розповісти більше деталей про цей інцидент у четвер, 11 грудня.

Теги: #замах #міндіч #коломойський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 01.12.2025
ДОТ діяв професійно і етично при закупці бронежилетів у "Мілікон ЮА" - очільник АОЗ

ДОТ діяв професійно і етично при закупці бронежилетів у "Мілікон ЮА" - очільник АОЗ

10:11 27.11.2025
Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

13:43 25.11.2025
НАБУ з’ясовує, хто просив прикордонника сприяти Міндічу в швидкому проходженні кордону – директор НАБУ

НАБУ з’ясовує, хто просив прикордонника сприяти Міндічу в швидкому проходженні кордону – директор НАБУ

12:57 22.11.2025
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

01:20 22.11.2025
Співвласник Fire Point: Міндіч хотів 50% акцій компанії, але ми йому відмовили, ніяких обшуків у нас не було

Співвласник Fire Point: Міндіч хотів 50% акцій компанії, але ми йому відмовили, ніяких обшуків у нас не було

09:34 16.11.2025
Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

19:34 14.11.2025
Коломойський переконаний, що Міндіч не міг очолювати схему корупції в енергетиці і з нього зробили "стрілочника"

Коломойський переконаний, що Міндіч не міг очолювати схему корупції в енергетиці і з нього зробили "стрілочника"

19:40 13.11.2025
За двох працівниць "бек-офісу" у справі "плівок Міндіча" внесли заставу – Transparency International

За двох працівниць "бек-офісу" у справі "плівок Міндіча" внесли заставу – Transparency International

14:01 13.11.2025
У ЦПД дали роз'яснення щодо санкційних рішень проти Міндіча та Цукермана

У ЦПД дали роз'яснення щодо санкційних рішень проти Міндіча та Цукермана

12:05 13.11.2025
Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном

Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

ОСТАННЄ

"Укренерго" продовжить застосування обмежень е/е в усіх регіонах у четвер

Раді пропонують гармонізувати режим праці водіїв з нормами ЄС та запровадити смарт-тахографи

Мирний житель загинув на Херсонщині через російський обстріл

Мерц, Макрон і Стармер обговорили з Трампом ситуацію в Україні

Австрійський суд остаточно відхилив запит США на екстрадицію Фірташа – ЗМІ

Через російський удар у Херсоні поранені п’ятеро місцевих жителів

Центр радіотехнологій просить Міноборони врегулювати обіг трофеїв

В Тернополі ідентифікували тіла загиблої 4-річної дитини і її матері

США і Норвегія надали Україні дві мобільні радіологічні лабораторії - ДСНС

Ворог просунувся на слов'янському та покровському напрямках – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА