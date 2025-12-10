Коломойський повідомив про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі - ТСН

Фото: nashigroshi.org

На фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю перед обшуками Національного антикорупційного бюро (НАБУ), скоєно спробу замаху на вбивство, - нападники помилилися будинком, повідомляє ТСН з посиланням на слова бізнесмена Ігоря Коломойського у розмові з журналістами в залі суду.

"Новину знаєте про Міндіча? Замах на нього був 28-го числа. Спроба замаху. В Ізраїлі. Це була спроба вбивства, нападників заарештовано. В результаті поранили хатню робітницю. Переплутали з сусіднім будинком", - сказав Коломойський журналістам.

Згідно з повідомленням ТСН, Коломойський пообіцяв розповісти більше деталей про цей інцидент у четвер, 11 грудня.