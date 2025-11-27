Інтерфакс-Україна
Економіка
10:11 27.11.2025

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Фото: https://www.facebook.com/

Ексвласники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які за рішенням Високого суду Англії від 10 листопада зобов’язані сплатити банку понад $3 млрд для відшкодування збитків та відсотків на момент рішення, не зробили цього у відведений для добровільної сплати термін до 24 листопада, повідомив банк агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Станом на сьогодні відповідачі не здійснили жодних виплат на відшкодування збитків ПриватБанку, визначених судовим рішенням", - зазначили у ПриватБанку, який був націоналізований наприкінці 2016 року. 

Зважаючи на те, що клопотання про загальне зупинення виконання рішення суд відхилив, рішення підлягає негайному примусовому виконанню, наголосила фінустанова.

Державний банк уточнив, що рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, але й в інших юрисдикціях згідно з відповідним національним законодавством країн. ПриватБанк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, зокрема в Україні, де відповідачі володіють активами.

Банк запевнив, що має досвід і ресурси, необхідні для використання всіх доступних юридичних механізмів примусового виконання  — незалежно від складності структури володіння активами.

"Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом. ПриватБанк і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі — у тому числі через механізми транскордонного стягнення", - зазначила фінустанова.

Теги: #коломойський #приватбанк #боголюбов #суд_лондона

