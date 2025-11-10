Порошенко про рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку: за справедливість варто боротись

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко привітав рішення Високого суду Англії щодо компенсації колишніми власниками ПриватБанку понад $3 млрд Україні, констатувавши, що рішення про приватизацію цього банку в 2016 році коштувало йому високої політичної ціни в часи його президентства, повідомляється на сайті політсили.

"Історія націоналізації "Привату" і порятунку вкладів десятків мільйонів людей у 2016 році дорого коштувала нашій команді: і мені, і Валерії Гонтаревій. Ми заплатили за це високу і не лише політичну ціну. Але у підсумку перемогла держава і виграли мільйони вкладників… "Інколи справедливості доводиться чекати занадто довго. Але на цьому шляху головне — не здаватися. Це рішення — сигнал усім, хто сьогодні бореться з топкорупцією: правда обов’язково переможе", – зазначив Порошенко.

Він також назвав показовим, що один із колишніх представників і партнерів колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського Тимур Міндіч зараз є фігурантом резонансних справ, які розслідуються створеними за його сприяння антикорупційними інституціями НАБУ і САП. "Суспільство їх підтримує. І це дуже важливо зараз, коли країна бореться одночасно і на зовнішньому, і на внутрішньому фронтах. Антикорупційна система має покарати винних, бо цього вимагає українське суспільство", – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк за рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

Своєю чергою захист Коломойського і Боголюбова відкидав звинувачення і стверджував, що банку не вдалося виявити конкретні дії ексвласників, які були незаконними з позиції законодавства України або які безпосередньо призвели до збитків банку.

Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року у тому числі й через те, що суддя відклав їх через війну. Банк заявив, що до цього часу розмір позову збільшився з початкових $1,9 млрд майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховують у розмірі приблизно $500 тис. щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Після оголошення рішення суду ПриватБанк заявив про беззаперечну перемогу. "У судовому рішенні, винесеному сьогодні, Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів", – зазначається у релізі.

10 листопада 2025 року ПриватБанк повідомив, що згідно рішення Лондонського суду Коломойський та Боголюбов зобов'язані виплатити йому понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат. Таке рішення Високий суд Англії ухвалив у понеділок після того, як у липні цього року визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти банку. "Основна сума збитків, що мають бути сплачені ПриватБанку, визначена судом у розмірі $1 млрд 761 млн 957,792 тис. Суд також зобов'язав пана Коломойського та пана Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1 млрд 190 млн 83,824 тис. та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99 млн 575,371 тис.)", – йдеться у повідомлені.

Згідно з цими даними, сумарно виходить $3 млрд 51,62 млн.

У релізі зазначається, що Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції, однак обидва клопотання було відхилено судом. "Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а в разі несплати до цієї дати в подальшому на них нараховуватимуться проценти", – наголосила державна фінустанова.

Якщо ці суми не буде сплачено добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України, йдеться в релізі.

Суд встановив, що і пан Коломойський, і пан Боголюбов представили "позицію, яка мала на меті ввести суд в оману", стверджує державний банк

ПриватБанк – найбільший державний Банк України, в якому обслуговуються понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк з понад 19 тис. працівників має мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10400 терміналів самообслуговування та понад 308 тис. POS-терміналів по всій території країни.

Загальні активи ПриватБанку, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2025 року досягли 1,001 трлн грн, або 25,6% від всіх загальних активів банківської системи України.

ПриватБанк нагадав, що активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

Окрім того, наприкінці жовтня 2025 року співзасновник фінансово-промислової групи "Приват" Олексій Мартинов заявив про можливу наявність у його колишніх партнерів Коломойського та Боголюбова криптоактивів на суму близько $4 млрд. Він стверджує, що у 2017–2020 рр. на базі Зестафонського заводу феросплавів могла працювати "гігаферма" з майнінгу біткоїну, яка використовувала електроенергію від гірської ГЕС, що належить підприємству. Мартинов зазначив, що готовий надати українським прокурорам список можливих учасників майнінгу, які перебувають в Україні.