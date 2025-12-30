Нардеп Сірко про переговори у Флориді: Загальні слова без плану дій

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me/

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко вважає, що переговори про досягнення миру в Україні без плану дій лишаються загальними словами.

"Думаю, це все поки загальні слова та ідеї без реального практичного застосування. Там тисячі підводних каменів та течій, і поки не буде хоча б приблизно написаного плану дій, який можна прочитати, це все загальні фрази, які ми вже чуємо багато років. Памʼятаю, навіть план перемоги був публічно презентований", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Сірко, добре, що перемовини пройшли "без скандалу". На її думку, переговори триватимуть ще щонайменше два місяці, перш ніж з’явиться щось конкретне.

Коментуючи заяву Трампа, що Росія начебто готова продавати Україні енергоносії за низькими цінами, Сірко сказала: "Мова скоріше за все про ЗАЕС, де не зрозуміло, хто її буде контролювати, як ділити електроенергію і хто буде за це все платити і як".

Крім того, Сірко впевнена, що президент США в Україну не приїде.

"Я впевнена на 99%, що Трамп не приїде в Україну. Це все шоу розраховано на його виборців та майбутні вибори", - наголосила Сірко.

Як повідомлялося, Трамп після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським у Флориді заявив про готовність приїхати в Україну і звернутися до парламенту, якщо це допоможе укласти мирну угоду.