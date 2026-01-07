Інтерфакс-Україна
Події
15:58 07.01.2026

Мережко: декларації з Парижа — важливий сигнал, але Кремль може відкинути "мирний план"

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Паризькі декларації — важливий політичний сигнал підтримки України, але залишається відкритим питання, чи погодиться очільник Кремля Путін на "мирний план", заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"З політичної точки зору це вагомий крок, оскільки йдеться про можливість розміщення на території України європейських багатонаціональних сил, зокрема з Великої Британії та Франції. Це важливий політичний сигнал підтримки України та солідарності з Україною. Водночас залишається відкритим питання щодо того, чи погодиться Путін на "мирний план", — сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

На думку народного депутата, швидше за все Путін його відкине, як він це робив і раніше.

"Залишаються також невирішеними декілька важливих питань і в самому "мирному плані". Важливим також є питання, яку конкретно підтримку з точки зору реальних гарантій безпеки отримає Україна з боку США", - зазначив Мережко.

Як повідомлялося, результатом перемовин коаліції охочих у вівторок у столиці Франції стали Паризька декларація щодо гарантій безпеки України та Декларація про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні у разі мирної угоди. Декларацію про наміри підписали президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

