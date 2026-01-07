Буданов: Конкретні результати перемовин у Парижі вже є, робота триває

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в ході перемовин у Парижі стосовно досягнення миру в України, вже є конкретні результати, та запевнив, що національні інтереси будуть захищені.

"Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває", - написав він у телеграмі у середу.

"Українські національні інтереси будуть захищені", - наголосив він.

Як повідомлялося з посиланням на президента України Володимира Зеленського, 7 січня в Парижі переговорні команди ведуть роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України працюють керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця й радник Офісу президента Олександр Бевз. Також у складі делегації - глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.