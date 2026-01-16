Інтерфакс-Україна
Події
20:19 16.01.2026

Результати зустрічей в Давосі мають бути результативними – Зеленський

1 хв читати
Результати зустрічей в Давосі мають бути результативними – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує продуктивних результатів від зустрічей в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі наступного тижня.

"Ми готуємося до наступного тижня, щоб зустрічі в Давосі були продуктивними, були правильними, потрібен чіткий зміст – зміст зустрічей, зміст документів. Зараз точно не час для гучних і пустих розмов, для формальних зустрічей. Треба, щоб були результати для реальних людей – для українців, для всіх європейців, для американців ", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

За його словами, мир і справжня безпека "потрібні всім, нормальний економічний розвиток теж потрібен для всіх". "І все це має бути відображене у відповідних документах, які ми готуємо, зокрема, з американською стороною", - наголосив президент.

Він повідомив про нараду з урядовцями та командою Офісу президента. "Зараз на шляху в Сполучені Штати Америки наші представники – Рустем Умєров, Кирило Буданов та Давид Арахамія. Зустрічі з американськими колегами ми очікуємо найближчим часом", - розповів Зеленський.

 

Теги: #перемовини #давос #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 16.01.2026
Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

19:33 16.01.2026
Зеленський обговорив зі спікеркою Саейми Латвії мирний процес та програми підтримки України

Зеленський обговорив зі спікеркою Саейми Латвії мирний процес та програми підтримки України

10:01 16.01.2026
Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

20:57 15.01.2026
Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

19:59 15.01.2026
Зеленський обговорив з генсеком НАТО енергетичну ситуацію в Україні

Зеленський обговорив з генсеком НАТО енергетичну ситуацію в Україні

14:15 15.01.2026
Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

20:12 14.01.2026
Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

19:49 14.01.2026
Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі з нагоди ВЕФ 2026

Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі з нагоди ВЕФ 2026

16:42 13.01.2026
Країни-партнери мають посилити тиск на РФ та обговорять гарантії безпеки для України у Давосі – прем'єр Нідерландів

Країни-партнери мають посилити тиск на РФ та обговорять гарантії безпеки для України у Давосі – прем'єр Нідерландів

15:38 13.01.2026
На зустрічі лідерів у Давосі буде запропоновано Трампу підтримати домовленості минулого тижня в Парижі - ЗМІ

На зустрічі лідерів у Давосі буде запропоновано Трампу підтримати домовленості минулого тижня в Парижі - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

ОСТАННЄ

Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту до ексдепутата "Партії регіонів" Кеворкяна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА