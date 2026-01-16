Результати зустрічей в Давосі мають бути результативними – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує продуктивних результатів від зустрічей в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі наступного тижня.

"Ми готуємося до наступного тижня, щоб зустрічі в Давосі були продуктивними, були правильними, потрібен чіткий зміст – зміст зустрічей, зміст документів. Зараз точно не час для гучних і пустих розмов, для формальних зустрічей. Треба, щоб були результати для реальних людей – для українців, для всіх європейців, для американців ", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

За його словами, мир і справжня безпека "потрібні всім, нормальний економічний розвиток теж потрібен для всіх". "І все це має бути відображене у відповідних документах, які ми готуємо, зокрема, з американською стороною", - наголосив президент.

Він повідомив про нараду з урядовцями та командою Офісу президента. "Зараз на шляху в Сполучені Штати Америки наші представники – Рустем Умєров, Кирило Буданов та Давид Арахамія. Зустрічі з американськими колегами ми очікуємо найближчим часом", - розповів Зеленський.