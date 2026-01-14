Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі з нагоди ВЕФ 2026

Фонд Віктора Пінчука на полях Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) 2026 у Давосі проведе 20-22 січня низку українських заходів, спрямованих на посилення голосу України у світі, підкреслення її стійкості та сприяння діалогу про майбутнє країни та глобальну безпеку, йдеться у пресрелізі Фонду у середу.

Згідно з ним, 20–22 січня буде презентований проєкт "Україна: на передовій майбутнього", організований у партнерстві з PinchukArtCentre та Офісом президента України, а 22 січня відбудеться традиційний Український сніданок у Давосі, який об'єднає політичних лідерів, керівників бізнесу та представників громадянського суспільства з метою обговорення ролі України у формуванні майбутнього Європи та світу.

Окрім того 19-22 січня працюватиме Український дім в Давосі – Ukraine House Davos 2026, співорганізаторами якого разом з Фондом Пінчука виступають також Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та Horizon Capital.

Згідно програми Українського дому, із промовою в ньому виступить президент України Володимир Зеленський. До дискусій в Українському домі також планують приєднатися віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, старший стратег RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш, засновник і президент Global Empowerment Mission Майкл Каппоні, акторка, засновниця та глобальна амбасадорка War Child Кері Малліган.

Зазначається, що проєкт "Україна: на передовій майбутнього" включатиме виставку та триденну дискусійну програму, присвячену Україні як полю випробування майбутнього безпеки, інновацій та відбудови. Його офіційне відкриття заплановане на 20 січня об 11:00 за Київським часом.

В межах виставки, яка присвячена ризику поширення війни на Європу та наголошує на необхідності досягнення миру через силу, будуть представлені роботи українських художників Олексія Сая, Яреми Малащука та Романа Химея, а також робота Дем'єна Герста "Неповна правда".

Відповідно до релізу, проєкт "Україна: на передовій майбутнього" та Український дім в Давосі відбуватимуться на тій саме локації, що й останні кілька років - Променаде, 59. У 2024 році видання POLITICO визнало Український дім у Давосі з виставкою Deciding Your Tomorrow, організованою Фондом Пінчука, найкращим павільйоном на ВЕФ 2024, нагадали організатори.

Детальні програми та оновлення будуть опубліковані на веб-сайтах.

Фонд Віктора Пінчука – незалежна приватна міжнародна організація в Україні, створена 2006 року. Наразі Фонд реалізує численні проєкти, метою яких є надання допомоги постраждалим від російської агресії, а також привернення уваги міжнародної еліти та широкої аудиторії до України. Серед них національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY; загальнонаціональний проєкт ПОВЕРНЕННЯ, який спрямований на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин, які зазнали психологічної травми внаслідок російської агресії проти України; всеукраїнська мережа неонатальних центрів "Колиски надії".

В переліку проєктів Фонду також найбільша приватна стипендіальна програма в Україні Завтра.UA; стипендіальна програма Всесвітні Студії для українських студентів, котрі навчаються за кордоном; Veteran Hub — перший в Україні відкритий простір для ветеранів та громадських організацій, які займаються справами ветеранів; та PinchukArtCentre – мистецький центр, що надає безкоштовний доступ до сучасного мистецтва. Фонд також підтримує міжнародну мережу Ялтинська європейська стратегія (YES) – провідний форум для обговорення європейського майбутнього України в глобальному контексті, та краудфандингову платформу для сприяння благодійності в українському суспільстві dobro.ua.

Джерело: www.ukraineindavos.org, pinchukfund.org, www.ukrainehousedavos.com