Україна планує дипломатичні заходи у листопаді - Зеленський

країна планує дипломатичні заходи на наступні тижні, є над чим попрацювати з партнерами в ЄС, а також в США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І ми плануємо й дипломатичні заходи наступних тижнів – поки деталі не робимо публічними, але нашим представникам є над чим попрацювати і з партнерами у Європі, і з представниками Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він додав, що "листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень".