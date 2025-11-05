Інтерфакс-Україна
20:52 05.11.2025

Україна планує дипломатичні заходи у листопаді - Зеленський

країна планує дипломатичні заходи на наступні тижні, є над чим попрацювати з партнерами в ЄС, а також в США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І ми плануємо й дипломатичні заходи наступних тижнів – поки деталі не робимо публічними, але нашим представникам є над чим попрацювати і з партнерами у Європі, і з представниками Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він додав, що "листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень".

 

