Інтерфакс-Україна
Події
13:22 31.12.2025

Завантаженість готелів у Карпатах становитиме 85-95% взимку 2026 - прогноз

3 хв читати
Завантаженість готелів у Карпатах становитиме 85-95% взимку 2026 - прогноз

Завантаженість готелів у Карпатах взимку 2026 року очікується на рівні 85-95%, у містах - 50-65%, говориться у дослідженні групи компаній Ribas Hotels Group.

Згідно аналітиці, у гірських регіонах очікується збільшення середньої завантаженості готелів. При нормальному сніговому покриві, пікова завантаженість у Буковелі становитиме 85–95%.

У містах, за прогнозами Ribas Hotels Group, завантаженість готелів становитиме орієнтовно 50–65%. Зимова завантаженість готелів в Одесі сягатиме 45–65% залежно від концепції підприємства.

За підсумками проведеного компанією опитування, цьогоріч люди надають перевагу апарт-готелям та котеджам, які задовольняють їх потребу в приватності та автономності. Також стабільним попит мають міські бізнес-готелі, що дозволяють гостям комфортно працювати завдяки тихим зонам та безперебійному інтернету.

Серед трендів - зростання групових бронювань серед різних груп населення. Стабільний попит у грудні та лютому надходить від корпоративних груп. Очікується приріст зацікавлення серед сімей та друзів, при цьому кількість сімейних бронювань може зрости на 10–15%, а розмір "груп друзів" - з 4–6 до 6–8 осіб. Саме тому зростає потреба у сімейних номерах, двокімнатних апартаментах та котеджах, що обумовлює необхідність бронювання номерів під групи в пікові дати заздалегідь. У 2026 році прогнозується суттєве збільшення "вікна бронювання" — з 7–14 днів до 21–35 днів.

"Гості відносяться більш серйозно до планування відпочинку. У пошуках більш вигідних пропозицій, вони віддають перевагу раннім бронюванням із фіксованою вартістю", - зазначається у аналітиці компанії.

Цієї зими спостерігається зростання до 25-30% прямих бронювань через сайт. При цьому, хоча OTA-платформи, такі як Booking, Expedia тощо, забезпечують стабільний попит, цього зимового сезону їх частка знижується до 10-20%. Найефективнішими каналами бронювання наразі є соцмережі (особливо Instagram/Telegram) та швидкі продажі через адміністраторів і чат-ботів (до 60%). Це обумовлено їх зручністю, прозорими спеціальними пропозиціями, більш активною рекламою та бонусами для повторних гостей.

"На перше півріччя 2026 року ми прогнозуємо розквіт головних трендів: прагнення гостей до комфорту та приватності, гіперперсоналізацію сервісу та формату workation (поєднання відпочинку з роботою). Через цінову доступність, люди частіше подорожують в межах України та виділяють більше часу на подорожі. Цього зимового сезону очікується часткове повернення відкладеного попиту", - зазначається у дослідженні.

На динаміку внутрішнього туризму впливають низка показників: ціни на транспорт, стабільність енергопостачання у готелях та тренди на здоровий спосіб життя. Саме тому в Україні активно росте кількість wellness-готелів.

Ribas Hotels Group – створена 2014 року в Одесі міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розроблення концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів. Загалом у портфелі - понад 50 проєктів, включно з проєктованими та споруджуваними. Наразі компанія також розвиває об’єкти в Польщі та Індонезії.

Теги: #ribas_hotels_group #карпати #завантаженість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 23.12.2025
Ціни на подобову оренду житла в Карпатах напередодні свят зросли на 67% - OLX

Ціни на подобову оренду житла в Карпатах напередодні свят зросли на 67% - OLX

11:27 23.12.2025
В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат

В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат

09:04 26.11.2025
Міндовкілля видавало незаконні ліміти на промислову заготівлю у заповідниках та нацпарках

Міндовкілля видавало незаконні ліміти на промислову заготівлю у заповідниках та нацпарках

14:20 21.11.2025
Сильний дощ зі снігом накриє західні області України у суботу, на дорогах ожеледиця, в Карпатах – сильний мокрий сніг

Сильний дощ зі снігом накриє західні області України у суботу, на дорогах ожеледиця, в Карпатах – сильний мокрий сніг

15:29 20.11.2025
У Карпатах вперше приватну ділянку офіційно передали до природно-заповідного фонду України

У Карпатах вперше приватну ділянку офіційно передали до природно-заповідного фонду України

11:44 29.10.2025
У Карпатах сніжно

У Карпатах сніжно

13:42 27.10.2025
Сильний вітер очікується днями в Карпатах

Сильний вітер очікується днями в Карпатах

13:46 23.10.2025
Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру на Правобережжі та складні погодні умови у Карпатах і на Закарпатті

Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру на Правобережжі та складні погодні умови у Карпатах і на Закарпатті

14:59 08.10.2025
На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС

На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС

16:23 19.08.2025
Ribas Hotels Group планує відкрити 6 готелів та апарт-комплексів в Україні у 2025-2026рр

Ribas Hotels Group планує відкрити 6 готелів та апарт-комплексів в Україні у 2025-2026рр

ВАЖЛИВЕ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

ОСТАННЄ

Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

УЧХ працював на чотирьох локаціях після російської атаки БпЛА по Одесі

У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

Хорватія передасть 15 млн євро до PURL

Зеленський: у 2025р сума внесків у PURL становила $4,3 млрд

У ГУР розповіли, як українські розвідники змінювали хід війни у 2025 році

Систему обліку "Імпульс" почали впроваджувати у підрозділах Сил безпілотних систем – Міноборони України

Ветеран-зв’язківець може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій і інженер ІТ-інфраструктури - Мінветеранів

Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА