Завантаженість готелів у Карпатах становитиме 85-95% взимку 2026 - прогноз

Завантаженість готелів у Карпатах взимку 2026 року очікується на рівні 85-95%, у містах - 50-65%, говориться у дослідженні групи компаній Ribas Hotels Group.

Згідно аналітиці, у гірських регіонах очікується збільшення середньої завантаженості готелів. При нормальному сніговому покриві, пікова завантаженість у Буковелі становитиме 85–95%.

У містах, за прогнозами Ribas Hotels Group, завантаженість готелів становитиме орієнтовно 50–65%. Зимова завантаженість готелів в Одесі сягатиме 45–65% залежно від концепції підприємства.

За підсумками проведеного компанією опитування, цьогоріч люди надають перевагу апарт-готелям та котеджам, які задовольняють їх потребу в приватності та автономності. Також стабільним попит мають міські бізнес-готелі, що дозволяють гостям комфортно працювати завдяки тихим зонам та безперебійному інтернету.

Серед трендів - зростання групових бронювань серед різних груп населення. Стабільний попит у грудні та лютому надходить від корпоративних груп. Очікується приріст зацікавлення серед сімей та друзів, при цьому кількість сімейних бронювань може зрости на 10–15%, а розмір "груп друзів" - з 4–6 до 6–8 осіб. Саме тому зростає потреба у сімейних номерах, двокімнатних апартаментах та котеджах, що обумовлює необхідність бронювання номерів під групи в пікові дати заздалегідь. У 2026 році прогнозується суттєве збільшення "вікна бронювання" — з 7–14 днів до 21–35 днів.

"Гості відносяться більш серйозно до планування відпочинку. У пошуках більш вигідних пропозицій, вони віддають перевагу раннім бронюванням із фіксованою вартістю", - зазначається у аналітиці компанії.

Цієї зими спостерігається зростання до 25-30% прямих бронювань через сайт. При цьому, хоча OTA-платформи, такі як Booking, Expedia тощо, забезпечують стабільний попит, цього зимового сезону їх частка знижується до 10-20%. Найефективнішими каналами бронювання наразі є соцмережі (особливо Instagram/Telegram) та швидкі продажі через адміністраторів і чат-ботів (до 60%). Це обумовлено їх зручністю, прозорими спеціальними пропозиціями, більш активною рекламою та бонусами для повторних гостей.

"На перше півріччя 2026 року ми прогнозуємо розквіт головних трендів: прагнення гостей до комфорту та приватності, гіперперсоналізацію сервісу та формату workation (поєднання відпочинку з роботою). Через цінову доступність, люди частіше подорожують в межах України та виділяють більше часу на подорожі. Цього зимового сезону очікується часткове повернення відкладеного попиту", - зазначається у дослідженні.

На динаміку внутрішнього туризму впливають низка показників: ціни на транспорт, стабільність енергопостачання у готелях та тренди на здоровий спосіб життя. Саме тому в Україні активно росте кількість wellness-готелів.

Ribas Hotels Group – створена 2014 року в Одесі міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розроблення концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів. Загалом у портфелі - понад 50 проєктів, включно з проєктованими та споруджуваними. Наразі компанія також розвиває об’єкти в Польщі та Індонезії.