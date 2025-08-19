Ribas Hotels Group планує відкрити 6 готелів та апарт-комплексів в Україні у 2025-2026рр

Готельний оператор Ribas Hotels Group (Одеса) планує протягом двох років відкрити в Україні шість готелів, курортних та апарт-комплексів загальним номерним фондом понад 500 номерів та 80 котеджів, повідомила пресслужба компанії.

"Всього у Ribas Hotels Group заплановано шість об'єктів на 2025-2026 рр. у Київській, Вінницькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Формати: готелі, апарт-готелі, курортні комплекси", – розповіли в компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Нова пропозиція на ринку гостинності з'являється переважно у західних та центральних областях країни, зазначили у Ribas.

Так, до кінця поточного року оператор запланував відкрити WOL Green Polyana у с. Поляна Закарпатської області (104 апартамент, вісім котеджів) та першу чергу комплексу "Петрикор" у Київській області (20 будинків).

Крім того, тривають роботи з реалізації WOL.311 Яремче в Івано-Франківській області (300 апартаментів), WOL у Вінниці (78 апартаментів), АМА Family Resort в Буковелі (51 апартамент, 29 котеджів) та АGAT Resort&SPA у с. Микуличин Івано-Франківської області (31 котедж, шість таунхаусів).

Згідно з даними Ribas Hotels Group, у поточному сезоні лідерами за динамікою попиту та тарифів стали Львів, Буковель та Одеса.

"Попит зростає – внутрішній туризм стабілізується, повертається діловий сегмент. Мережеві гравці повертаються, локальні мережі, включно з нашою, розширюють присутність у регіонах. Приріст ринку за кількістю об'єктів – орієнтовно 7% за рік", – повідомив оператор.

Ribas Hotels Group – створена 2014 року в Одесі міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розроблення концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів. Загалом у портфелі - понад 50 проєктів, включно з проєктованими та споруджуваними.

Наразі компанія також розвиває об’єкти в Польщі та Індонезії.