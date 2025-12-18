В Києві представили концепцію розвитку туризму на 2026 рік

Фото: КМДА

В Києві відбулася презентація "Перезавантаження. Київ – місто кожного", під час якої представили ключові зміни та нові інструменти розвитку туристичної сфери столиці, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Йдеться, зокрема, про встановлення нових туристичних стендів із цифровими сервісами, запуск туристичної карти міста, оновлення туристичного порталу "GoToKyiv" та розширення форматів екскурсій", - розповіла заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, у нинішніх умовах туризм варто розглядати не лише як економічну галузь, а як важливий соціальний і відновлювальний інструмент.

"Туризм – це не тільки про податки чи показники у звітах. Передусім це про людей: про можливість перезавантажитися, змінити погляд, відчути підтримку й знайти нові сенси у складний для країни час. Водночас це дійсно галузь із потужним економічним потенціалом: вона створює робочі місця, залучає кошти в економіку та стимулює розвиток суміжних сфер. Саме тому розвиток туризму сьогодні – це також про відновлення міста", – зазначила Хонда.

За її інформацією, у 2026 році Київ розпочне перезавантаження туристичної сфери. Серед ключових кроків встановлення нових туристичних стендів: наразі в місті діє 6 таких об’єктів, у планах – розміщення більшої кількості в центральних і ключових туристичних локаціях. Кожен стенд матиме QR-код з аудіогідом, квестами, інтерактивами та елементами доповненої реальності.

Також заплановано створення туристичної карти столиці з 25 основними локаціями, яку вже передано у друк, оновлення туристичного порталу "GoToKyiv" із можливістю придбання екскурсій онлайн, особистим кабінетом гіда, туристичними маршрутами та календарем подій, та розширення напрямів екскурсій і форматів знайомства з містом.

Начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Лія Корнієнко зазначила, що місто послідовно адаптує туристичну політику до викликів сьогодення.

"Київ поступово трансформує підходи до розвитку туристичної сфери відповідно до потреб сьогодення. Наша мета – сформувати відкрите, доступне й комфортне місто. Місто кожного. Ми вже розпочали співпрацю з партнерами та продовжуємо розширювати це коло для напрацювання ефективних рішень разом із професійною спільнотою", – підкреслила Корнієнко.