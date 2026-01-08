Комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагування на значні похолодання в умовах загрози обстрілів

Через значні похолодання в умовах постійної загрози ворожих обстрілів енергосистеми комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагування. Йдеться про функціонування систем теплозабезпечення в умовах можливих перебоїв з енергопостачанням, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Житловим організаціям направлені рекомендації щодо роботи будинкових систем теплопостачання за умов різних позаштатних ситуацій на період похолодання. До роботи підготовлені 69 мобільних котелень (їх кількість минулого року збільшили на 16 одиниць), серед яких – котельні підвищеної потужності. Обладнання, за необхідності, забезпечуватиме автономне теплопостачання для лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту тощо. Робота всіх залучених служб триває в цілодобовому штабному режимі, здійснюється ретельний моніторинг ситуації", - вказується у повідомленні.

Громадян закликають орієнтуватись на офіційні канали комунікації та повідомлення міської влади, а також врахувати поради для індивідуальної підготовки.

Зокрема, рекомендується дізнатися і зберегти адреси найближчих пунктів обігріву, подбати про запаси питної та технічної води щонайменше на три дні з розрахунку по 3 літри питної води та 10-12 літрів технічної води на одного дорослого на добу.

Також слід перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготувати теплі домашні речі, ковдри, утеплені місця для домашніх улюбленців, а також утеплити житло.

Крім того, необхідно зробити запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо, подбати про запас їжі тривалого зберігання та тієї, що не потребує електроенергії для приготування, зробити запас необхідних ліків в домашній аптечці, придбати домашній вогнегасник, а також подбати про безпечне пересування вулицею в темну пору доби - світлорефлекторний одяг або світловідбиваючі стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаці.