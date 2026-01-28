Інтерфакс-Україна
Культура
16:40 28.01.2026

У Києві відзначили провідних митців міста

1 хв читати
У Києві відзначили провідних митців міста
Фото: Офіційний портал КМДА

У Києві за рішенням Київської міської ради призначили довічні та щорічні стипендії видатним діячам культури і мистецтва міста, повідомили в Департаменті культури Київської міської державної адміністрації. 

Цього року довічні стипендії отримали чотири відомі діячі: кінорежисер і сценарист, народний артист України Роман Балаян, художник Володимир Балибердін, народний архітектор України Вадим Жежерін та композитор, заслужений діяч мистецтв України Ігор Щербаков. 

Директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк зазначив, що підтримка митців, які присвятили життя розвитку культури й мистецтва, є важливою для збереження духовного потенціалу столиці та підкреслює культурну ідентичність України. 

Серед щорічних стипендіатів — художники, режисери, музикознавці, журналісти, архітектори, письменники, фотохудожники та інші культурні діячі. До переліку увійшли, зокрема, Віктор Бариба, Валентина Верес, Анатолій Вишневський, Ольга Голинська, Олег Дзюба, Тетяна Кравченко-Фісун, Інна Кузнецова, Антоніна Медведєва, Лариса Недін, Костянтин Новицький, Світлана Петрова, Єлізавета Плесконос, Олександр Саква, Сергій Тихий, Сергій Тодорчук, Андрій Топачевський, Володимир Ушаков, Володимир Фалін, Ліана Хобелія-Забродіна, Костянтин Чеченя, Ніна Шаварська, Катерина Шандибіна та Олександр Яковчук. 

Кандидатів на присудження стипендій висувають заклади культури, творчі спілки, центри, фонди та інші громадські організації. Відбір здійснюють відповідні комісії, склад яких затверджує Київський міський голова. 

Розмір як довічної, так і щорічної стипендії встановлено на рівні мінімальної заробітної плати (8000 грн) з щомісячною виплатою.

Теги: #київ #стипендії #митці

