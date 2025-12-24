Зеленський позбавив низку спортсменів виплати державних стипендій

Президент України Володимир Зеленський своїми указами припинив виплату державних стипендій для низки спортсменів, відповідні укази №979/2025 та №980/2025 оприлюднені на сайті голови Української держави.

"Відповідно до Положення про державні стипендії чемпіонам i призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2004 року № 919/2004 (із наступними змінами), постановляю: 1. Припинити виплату: Вязовій Олені Павлівні державної стипендії, призначеної Указом Президента України від 3 січня 2013 року № 2/2013; Філатовій (Джигаловій) Людмилі Станіславівні державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 27 жовтня 1999 року № 274/99-рп; Шкурновій Ользі Дмитрівні державної стипендії, відновленої Указом Президента України від 14 грудня 2015 року № 701/2015", - йдеться у тексті документу.

Також президент іншим указом позбавив виплат стипендій ще двох спортсменів.

"Відповідно до Положення про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 13 листопада 2019 року № 844/2019 (із наступними змінами), позбавити Лискун Софію Валеріївну та Сендзюк Олександру Сергіївну стипендій Президента України, призначених Указом Президента України від 8 квітня 2025 року № 221/2025", - сказано на сайті голови держави.