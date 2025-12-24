Бідний обговорив з українськими молодими спортсменами за кордоном питання контрактів і відбору в збірні

Фото: https://www.facebook.com

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний провів онлайн-спілкуванні з українськими молодими спортсменами, що тимчасово перебувають за кордоном.

"Кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський поставив завдання надати всю можливу допомогу нашим юним атлетам, які через війну опинилися за кордоном, але хочуть і далі зростати в своєму улюбленому виді спорту і представляти Україну на міжнародній арені. За допомогою національних федерацій нам вдалося встановити звʼязок із близько 300 молодими людьми, провести невелике анкетування, і вчора ми провели першу онлайн зустріч, де відверто поспілкувалися", - написав Бідний в мережі Facebook.

Він розповів, що до зустрічі долучилося близько 100 атлетів, і з ними обговорювали виклики, з якими раніше не стикалися, і які належить подолати.

"Підписання контрактів атлетами, що перебувають за кордоном. Тут проблема полягає в тому, що оскільки члени штатної команди досі де-юре є працівниками державної установи, є певні обмеження процедури працевлаштування. Законопроєкт, що ми зараз доопрацьовуємо, після отримання зауважень одразу вирішить це питання, але з ним ще треба працювати. Будемо шукати інші шляхи", - зазначив міністр.

Також темою обговорення став відбір в склад національних збірних команд без участі в чемпіонатах України.

"Питання непросте: як з точки зору нормативної процедури, так і принципу справедливості. Тим не менш, разом з федераціями маємо шукати можливості для створення відповідних умов для кожного молодого атлета", - додав він.

Крім того, сторони обговорили організаційні питання, повʼязані із можливістю тренуватися в місцях тимчасового перебування.

"Будемо вирішувати індивідуально із залученням колег з МЗС, дипломатичних та консульських установ у відповідних країнах. Наша головна мета - дати нашій молоді відчути, що держава піклується про них, підтримує і завжди чекає вдома!", - наголосив Бідний.