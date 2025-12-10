Інтерфакс-Україна
Спорт
12:24 10.12.2025

Закон про європейську модель спорту може сприяти збільшенню до 40% кількості українців, які займаються спортом, - Бідний

2 хв читати
Закон про європейську модель спорту може сприяти збільшенню до 40% кількості українців, які займаються спортом, - Бідний

Міністр молоді і спорту Матвій Бідний вважає, що закон про європейську модель спорту може стати першим кроком, щоб збільшити з 15% до 40% кількість українців, які займаються спортом.

"Від пострадянської секції до клубу: як ми змінюємо філософію управління в спорті. Два роки тому наша команда поставила перед собою велику задачу - щоб 40% українців займалися спортом, як у середньому в Європі. Зараз в Україні - не більше 15%. І це результат (не)роботи існуючої системи, яка по суті є радянською. Щоб пройти шлях від 15% до 40%, потрібно зробити багато чого. Один із перших кроків — закон про нову європейську модель спорту", - написав Бідний в мережі Facebook.

За словами міністра, для розвитку спорту важливі максимальна децентралізація і самоврядування, а існуюча система буде чинити опір, бо для неї такі зміни - це втрата власної монополії і ренти.

"Паралельно існує інший важливий чинник — інерція системи. У спорті на місцях ключові позиції досі часто обіймають люди з великим спортивним минулим, які щиро ностальгують за радянською моделлю. Вони не мають ресурсу чи мотивації вивчати нові підходи, але мають можливість ефективно блокувати будь-які інновації, що загрожують усталеній - хоч і скромній - ренті. Конкуренції мало, зовнішнього тиску на зміну немає. І тому будь-які спроби реформ сприймаються не як шанс оновлення, а як загроза звичному порядку", - додав Бідний.

Міністр заявив, що на його думку, нові інституційні моделі, які закладає проєкт закону, є головними для успіху реформи: максимальні можливості та широке поле для діяльності отримають активні, ініціативні люди — включно з елітами у спортивній сфері; громадські спортивні клуби — як майданчики горизонтальної самоорганізації, а не підрозділи місцевої бюрократії; старі структури (до прикладу - дитячо-юнацькі спортивні школи) працюють паралельно, але конкурують із новими формами.

"Ми повертаємо спорту його масовість, його мережевість, його доступність. Ми не руйнуємо існуюче, але ми відкриваємо шлях до нового і до максимальної конкуренції різних моделей. Ми не знімаємо відповідальності з держави, але ми повертаємо можливості й простір для ініціативи і дії туди, де вони мають бути за своєю природою: до громади, до людей, до тих, хто хоче змінювати себе, свою спільноту і свою країну", - наголосив Бідний.

Як повідомлялося, у листопаді міністр молоді та спорту Матвій Бідний презентував проєкт закону "Про спорт", який покликаний закласти основу реформування спортивної сфери в Україні. 

Теги: #спорт #закон #модель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 09.12.2025
Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

11:58 09.12.2025
Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

11:52 09.12.2025
Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

12:45 08.12.2025
Зеленський підписав закон про удосконалення управління оборонними ресурсами

Зеленський підписав закон про удосконалення управління оборонними ресурсами

19:31 05.12.2025
Інтелектуальний щит держави: юні призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад отримали премії президента України

Інтелектуальний щит держави: юні призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад отримали премії президента України

16:26 03.12.2025
Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов

Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов

20:16 26.11.2025
Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

18:34 26.11.2025
Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

14:09 26.11.2025
Зеленський підписав закон щодо перепоховання загиблих військовослужбовців, які захищали Україну

Зеленський підписав закон щодо перепоховання загиблих військовослужбовців, які захищали Україну

14:20 20.11.2025
В Україні планують запровадити модель дворічного циклу створення підручників

В Україні планують запровадити модель дворічного циклу створення підручників

ВАЖЛИВЕ

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

ОСТАННЄ

Відбулося жеребкування ЧС-2026: Україна потенційно потрапить до групи F - ЗМІ

Міністр спорту про ситуацію з Лискун: Це результат системної роботи ворога і недопрацювання України у формуванні національної ідентичності

Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

Президент НОК увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор-2027

Україна виграла медальний залік Дефлімпійських ігор-2025 у Токіо – ЗМІ

Україна має пройти Швецію для подальшої боротьби за путівку на ЧС-2026 з футболу

Україна закликала World Aquatics переглянути допуск російських та білоруських спортсменів до командних змагань

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міністри та урядовці країн-партнерів просять МПК надати роз'яснення щодо наслідків повернення НПК Росії та Білорусі

Мінспорту позбавило самбіста Риндовського спортивних звань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА