Закон про європейську модель спорту може сприяти збільшенню до 40% кількості українців, які займаються спортом, - Бідний

Міністр молоді і спорту Матвій Бідний вважає, що закон про європейську модель спорту може стати першим кроком, щоб збільшити з 15% до 40% кількість українців, які займаються спортом.

"Від пострадянської секції до клубу: як ми змінюємо філософію управління в спорті. Два роки тому наша команда поставила перед собою велику задачу - щоб 40% українців займалися спортом, як у середньому в Європі. Зараз в Україні - не більше 15%. І це результат (не)роботи існуючої системи, яка по суті є радянською. Щоб пройти шлях від 15% до 40%, потрібно зробити багато чого. Один із перших кроків — закон про нову європейську модель спорту", - написав Бідний в мережі Facebook.

За словами міністра, для розвитку спорту важливі максимальна децентралізація і самоврядування, а існуюча система буде чинити опір, бо для неї такі зміни - це втрата власної монополії і ренти.

"Паралельно існує інший важливий чинник — інерція системи. У спорті на місцях ключові позиції досі часто обіймають люди з великим спортивним минулим, які щиро ностальгують за радянською моделлю. Вони не мають ресурсу чи мотивації вивчати нові підходи, але мають можливість ефективно блокувати будь-які інновації, що загрожують усталеній - хоч і скромній - ренті. Конкуренції мало, зовнішнього тиску на зміну немає. І тому будь-які спроби реформ сприймаються не як шанс оновлення, а як загроза звичному порядку", - додав Бідний.

Міністр заявив, що на його думку, нові інституційні моделі, які закладає проєкт закону, є головними для успіху реформи: максимальні можливості та широке поле для діяльності отримають активні, ініціативні люди — включно з елітами у спортивній сфері; громадські спортивні клуби — як майданчики горизонтальної самоорганізації, а не підрозділи місцевої бюрократії; старі структури (до прикладу - дитячо-юнацькі спортивні школи) працюють паралельно, але конкурують із новими формами.

"Ми повертаємо спорту його масовість, його мережевість, його доступність. Ми не руйнуємо існуюче, але ми відкриваємо шлях до нового і до максимальної конкуренції різних моделей. Ми не знімаємо відповідальності з держави, але ми повертаємо можливості й простір для ініціативи і дії туди, де вони мають бути за своєю природою: до громади, до людей, до тих, хто хоче змінювати себе, свою спільноту і свою країну", - наголосив Бідний.

Як повідомлялося, у листопаді міністр молоді та спорту Матвій Бідний презентував проєкт закону "Про спорт", який покликаний закласти основу реформування спортивної сфери в Україні.