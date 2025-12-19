Інтерфакс-Україна
Події
13:22 19.12.2025

Рада ухвалила закон про наставництво для дітей від 10 років

1 хв читати
Рада ухвалила закон про наставництво для дітей від 10 років

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13200 "Про наставництво", яким запроваджується інститут індивідуального та корпоративного наставництва для дітей віком від 10 років і молоді з вразливих категорій.

Як пояснювали в профільному комітеті, нині наставництвом охоплено дуже вузьке коло дітей, а також бракує чітких механізмів організації наставництва - від відбору та підготовки наставників до супроводу, обліку і контролю. Новий закон має розширити коло отримувачів наставництва та унормувати процедури.

Документ передбачає дві форми наставництва - індивідуальне та корпоративне, встановлює вимоги до наставників (зокрема вік від 21 року та громадянство України), запускає соціальну послугу з організації наставництва і визначає суб’єктів, які організовують та контролюють процес. Також запроваджуються механізми обліку, моніторингу, супроводу і державного нагляду у сфері наставництва.

Згідно з інформацією з матеріалів до другого читання, встановлено віковий поріг для дітей - від 10 років, а договір про наставництво передбачається тристороннім: наставник, батьки або законні представники дитини та надавач соціальної послуги. Наставництво можливе лише за згодою законних представників і самої дитини.

Адвокат Олексій Шевчук, коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" ухвалення закону, наголосив на новизні механізму для дітей старшого віку.

"Ключовим є те, що щодо дітей віком від 10 років не обов’язково встановлювати опіку чи піклування", - сказав він.

Теги: #діти #закон #наставництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 18.12.2025
Рада запровадила нові інструменти підтримки кінематографії: фінансування девелопменту, нацрібейт і відшкодування відсотків за кредитами

Рада запровадила нові інструменти підтримки кінематографії: фінансування девелопменту, нацрібейт і відшкодування відсотків за кредитами

13:20 18.12.2025
Рада ухвалила закон про академічну доброчесність

Рада ухвалила закон про академічну доброчесність

19:57 17.12.2025
Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей - Свириденко

Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей - Свириденко

13:51 15.12.2025
Раді пропонують ухвалити новий закон "Про політичні партії"

Раді пропонують ухвалити новий закон "Про політичні партії"

20:36 13.12.2025
Україна посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025"

Україна посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025"

15:28 11.12.2025
Група дітей повернулася з ТОТ Херсонської області

Група дітей повернулася з ТОТ Херсонської області

20:58 10.12.2025
Російський закон про "безхазяйне" майно на ТОТ грубо порушує основоположні норми міжнародного права та права людини – МЗС України

Російський закон про "безхазяйне" майно на ТОТ грубо порушує основоположні норми міжнародного права та права людини – МЗС України

12:24 10.12.2025
Закон про європейську модель спорту може сприяти збільшенню до 40% кількості українців, які займаються спортом, - Бідний

Закон про європейську модель спорту може сприяти збільшенню до 40% кількості українців, які займаються спортом, - Бідний

11:08 09.12.2025
УЧХ відкрив новий простір для дітей на Львівщині

УЧХ відкрив новий простір для дітей на Львівщині

18:11 06.12.2025
Ще двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

Ще двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Україна не закриє жодну церкву, йдеться про те, щоб УПЦ відмовилася від афілійованості з РФ – Ковальська

Заступниця голови ОП Ковальська: 704 релігійні об’єкти постраждали в результаті агресії РФ

ОСТАННЄ

Мережа "Сільпо" відкрила 4 супермаркети

Четверо людей постраждали від удару окупантів по Запоріжжю

СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у нейтральних водах Середземного моря - джерело

Мін’юст запускає перший AI-сервіс у сфері судових експертиз

Генпрокурор: викрито схему зловживань з коштами профспілок, трьом головам профспілкових організацій повідомлено про підозру

У 2025р в Україні побудовано 324 МВт нових ВЕС проти 248 МВт за два попередні роки – голова УВЕА

Апеляція скасувала заочний арешт екснардепу-регіоналу Іванющенку - ЦПК

Найближчі два дні в Україні в основному без опадів, тумани, на заході у неділю місцями мокрий сніг з дощем

НАБУ: завершено слідство в справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині

Київрада ухвалила бюджет-2026 в понад 106 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА