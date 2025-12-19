Рада ухвалила закон про наставництво для дітей від 10 років

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13200 "Про наставництво", яким запроваджується інститут індивідуального та корпоративного наставництва для дітей віком від 10 років і молоді з вразливих категорій.

Як пояснювали в профільному комітеті, нині наставництвом охоплено дуже вузьке коло дітей, а також бракує чітких механізмів організації наставництва - від відбору та підготовки наставників до супроводу, обліку і контролю. Новий закон має розширити коло отримувачів наставництва та унормувати процедури.

Документ передбачає дві форми наставництва - індивідуальне та корпоративне, встановлює вимоги до наставників (зокрема вік від 21 року та громадянство України), запускає соціальну послугу з організації наставництва і визначає суб’єктів, які організовують та контролюють процес. Також запроваджуються механізми обліку, моніторингу, супроводу і державного нагляду у сфері наставництва.

Згідно з інформацією з матеріалів до другого читання, встановлено віковий поріг для дітей - від 10 років, а договір про наставництво передбачається тристороннім: наставник, батьки або законні представники дитини та надавач соціальної послуги. Наставництво можливе лише за згодою законних представників і самої дитини.

Адвокат Олексій Шевчук, коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" ухвалення закону, наголосив на новизні механізму для дітей старшого віку.

"Ключовим є те, що щодо дітей віком від 10 років не обов’язково встановлювати опіку чи піклування", - сказав він.