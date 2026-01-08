Інтерфакс-Україна
Події
22:34 08.01.2026

На Київщині через несприятливі погодні умови сповільнено рух низки поїздів - "Укрзалізниця"

1 хв читати

Через несприятливі погодні умови на Київщині сповільнено рух низки поїздів, зокрема, затримки найбільше відчутні у міжнародного рейсу №10/9 Будапешт — Київ, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"На Київщині в результаті падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою. Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса Nº10/9 Будапешт — Київ", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Перешкоду на залізниці ліквідували: контактну мережу відновлено, напругу подано, і поїзди поступово відновлюють рух; для тих рейсів, які прибудуть до Києва під час комендантської години, організовано автобусні трансфери по місту за сприяння КМДА.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CvzfWasmQ/?mibextid=wwXIfr

Теги: #поїзди #уз #непогода #рух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 08.01.2026
Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

15:31 04.01.2026
"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу руху поїздів

"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу руху поїздів

21:44 30.12.2025
Камишін вийшов з наглядової ради "Укрзалізниці", Милованов – "Укроборонпрому"

Камишін вийшов з наглядової ради "Укрзалізниці", Милованов – "Укроборонпрому"

15:26 25.12.2025
Українці вже придбали 40 тис. квитків за програмою "УЗ 3000 км"

Українці вже придбали 40 тис. квитків за програмою "УЗ 3000 км"

18:34 20.12.2025
"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення Одеса—Кишинів уперше з 2022 року

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення Одеса—Кишинів уперше з 2022 року

08:30 20.12.2025
"Укрзалізниця" призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

"Укрзалізниця" призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

07:51 20.12.2025
У Миколаєві через відключення е/е на маршрути вийдуть 37 тролейбусів з автономним ходом

У Миколаєві через відключення е/е на маршрути вийдуть 37 тролейбусів з автономним ходом

22:47 19.12.2025
Рух у центрі Києва тимчасово обмежать в суботу – Управління держохорони

Рух у центрі Києва тимчасово обмежать в суботу – Управління держохорони

16:55 15.12.2025
Трамваї знову поїдуть Глибочицькою вулицею в Києві у вівторок – КМДА

Трамваї знову поїдуть Глибочицькою вулицею в Києві у вівторок – КМДА

14:01 06.12.2025
"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Фастів

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Фастів

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР

77-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки в Кривому Розі - Вілкул

У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

Кількість постраждалих від ворожої атаки по Кривому Розі зросла до 17, понад 115 тис. абонентів без електроенергії

Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА