Інтерфакс-Україна
Події
11:55 28.01.2026

Негода знеструмила понад 700 н.п. у 11 областях, ще в чотирьох регіонах відключення від атак РФ – Міненерго

Станом на ранок 28 січня внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація", — повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу у середу.

За його словами, через негоду також без електропостачання залишаються понад 700 населених пунктів у Вінницькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та Черкаській областях.

Наразі ремонтні бригади обленерго у перелічених регіонах працюють у цілодобовому режимі.

"По всій країні діють графіки погодинних відключень для споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення", — сказав перший заступник міністра.

Головною причиною вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

Особливо складною залишається ситуація у Києві та Київській області, де зберігається значний дефіцит електроенергії та застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків у регіоні відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

Некрасов також наголосив, що найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Як повідомлялося, у зв’язку з масованими атаками РФ українська енергетика працює в режимі надзвичайної ситуації для максимальної координації дій усіх служб

Теги: #знеструмлення #непогода

