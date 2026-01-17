Інтерфакс-Україна
Події
09:54 17.01.2026

Без світла залишились 56 тис. родин Бучанського району через нічну атаку - ДТЕК

1 хв читати
Без світла залишились 56 тис. родин Бучанського району через нічну атаку - ДТЕК

У Київській області через нічну атаку без світла залишились 56 тис. родин Бучанського району, повідомила енергокомпанія ДТЕК у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз.

У ДТЕК нагадали, що наразі в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.

 

Теги: #знеструмлення #атака_рф #бучанский_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 17.01.2026
Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

10:21 17.01.2026
Окупанти атакували Запоріжжя, у місті пожежа — ОВА

Окупанти атакували Запоріжжя, у місті пожежа — ОВА

10:03 17.01.2026
Двоє цивільних поранено через ворожу атаку на Чернігівщині

Двоє цивільних поранено через ворожу атаку на Чернігівщині

18:55 16.01.2026
Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

07:49 16.01.2026
ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

18:39 15.01.2026
Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

21:06 13.01.2026
Тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря стався в Києві

Тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря стався в Києві

09:02 13.01.2026
Ірпінь повністю знеструмлений через ворожу атаку, в місті працюють над відновленням е/е

Ірпінь повністю знеструмлений через ворожу атаку, в місті працюють над відновленням е/е

10:10 11.01.2026
Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

03:09 11.01.2026
Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

ОСТАННЄ

7 корпус ДШВ: окупанти хочуть вийти до пануючих висот Закітного та Кривої Луки для обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки

Держприкордонслужба викрила спробу контрабанди техніки Apple на 35 млн грн

Віцепрем’єр Кулеба та президент Чехії обговорили питання відновлення житла та енергетичної стійкості громад

У Сумській області введено аварійні відключення світла - "Сумиобленерго"

У Києві без теплопостачання 50 будинків - Кличко

Двоє цивільних загинули минулої доби на Донеччині через російську агресію – ОВА

На ТОТ Маріуполя блекаут і перебої з опаленням через ураження підстанції – міська рада

Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА