Без світла залишились 56 тис. родин Бучанського району через нічну атаку - ДТЕК

У Київській області через нічну атаку без світла залишились 56 тис. родин Бучанського району, повідомила енергокомпанія ДТЕК у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз.

У ДТЕК нагадали, що наразі в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.