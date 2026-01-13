Інтерфакс-Україна
Події
09:02 13.01.2026

Ірпінь повністю знеструмлений через ворожу атаку, в місті працюють над відновленням е/е - мер

1 хв читати
Ірпінь повністю знеструмлений через ворожу атаку, в місті працюють над відновленням е/е - мер

Уночі була повністю знеструмлена Ірпінська громада, міська влада спільно з енергетиками працює над відновленням електропостачання, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Друзі, в Ірпені складна ситуація: з 01:30 знеструмлено всю нашу громаду. Вже мав розмову з керівництвом ДТЕК. Енергетики роблять усе можливе. Деталі наразі не розголошую - повітряна тривога триває, над Україною ворожі ракети й дрони", - написав він у Телеграм.

Маркушин закликав працівників критичної інфраструктури міста працювати в посиленому режимі та допомагати один одному, а всі котельні забезпечити генераторами.

"У міській раді має бути терміново скликана нарада всіх служб і створена комісія. Першочергове завдання – розгорнути пункти Незламності для обігріву в усіх районах міста. Звертаюся до наших незламних бізнесів – якщо маєте можливість – давайте людям з вашої вулиці погрітися, зарядити телефони, зробити чай/каву", - наголосив мер.

 

Теги: #знеструмлення #ірпінь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 11.01.2026
Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

03:09 11.01.2026
Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

14:15 10.01.2026
Медзаклади Києва готові до роботи в умовах масштабних знеструмлень– голова комісії Київради

Медзаклади Києва готові до роботи в умовах масштабних знеструмлень– голова комісії Київради

11:53 09.01.2026
У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

17:08 08.01.2026
"ArcelorMittal Кривий Ріг" через атаки 7 січня теж частково зупинив виробництво

"ArcelorMittal Кривий Ріг" через атаки 7 січня теж частково зупинив виробництво

12:52 08.01.2026
Мер Дніпра заявив про надзвичайну ситуацію в місті

Мер Дніпра заявив про надзвичайну ситуацію в місті

10:10 08.01.2026
У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

23:26 07.01.2026
Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

13:29 07.01.2026
Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

10:02 05.01.2026
У Славутичі без світла майже 8,5 тисяч родин через ворожі атаки на енергетику

У Славутичі без світла майже 8,5 тисяч родин через ворожі атаки на енергетику

ВАЖЛИВЕ

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

ОСТАННЄ

Шмигаль з високою ймовірністю кардинально змінить склад заступників міністра енергетики – джерела

Окупанти атакували критичну інфраструктуру Житомирщини, під ударами опинилися декілька об'єктів - ОВА

Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

Уночі Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину, є постраждалі - ДСНС

Глави МЗС України та Норвегії обговорили перспективи проєктів української оборонної промисловості

Рятувальники гасять пожежу на території поштового терміналу у передмісті Харкова, що спалахнула внаслідок масованої нічної атаки

В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 145 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА