Ірпінь повністю знеструмлений через ворожу атаку, в місті працюють над відновленням е/е - мер

Уночі була повністю знеструмлена Ірпінська громада, міська влада спільно з енергетиками працює над відновленням електропостачання, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Друзі, в Ірпені складна ситуація: з 01:30 знеструмлено всю нашу громаду. Вже мав розмову з керівництвом ДТЕК. Енергетики роблять усе можливе. Деталі наразі не розголошую - повітряна тривога триває, над Україною ворожі ракети й дрони", - написав він у Телеграм.

Маркушин закликав працівників критичної інфраструктури міста працювати в посиленому режимі та допомагати один одному, а всі котельні забезпечити генераторами.

"У міській раді має бути терміново скликана нарада всіх служб і створена комісія. Першочергове завдання – розгорнути пункти Незламності для обігріву в усіх районах міста. Звертаюся до наших незламних бізнесів – якщо маєте можливість – давайте людям з вашої вулиці погрітися, зарядити телефони, зробити чай/каву", - наголосив мер.