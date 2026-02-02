Швеція передала українським військовим медикам засіб для поповнення рідини в організмі

Шведська компанія "Nordic Pill" в якості благодійної допомоги передала українським військовим медикам лікарський засіб Ringer Lactato Physan 500 мл, що застосовується для поповнення втрати води та електролітів у пацієнтів з низьким об’ємом крові або низьким артеріальним тиском, повідомила пресслужба Угрупування об’єднаних сил Збройних сил України.

"Шведська компанія "Nordic Pill" передала українським військовим лікарський засіб Ringer Lactato Physan 500 мл для парентерального застосування у вигляді благодійної допомоги. Загальна вага вантажу склала 8 тон 750 кг", - йдеться у повідомленні УОС ЗСУ.

Повідомляється, що передача та розподіл вантажу здійснено за сприяння медичного центру командування Об’єднаних сил, що забезпечує підрозділи у їхній зоні відповідальності.

Перша партія вже доставлена у Харківський військово-медичний клінічний центр ДПСУ, 4-й окремий медичний батальйон, 2-й окремий медичний батальйон, 1-й окремий медичний батальйон, 156-ту окрему механізовану бригади.