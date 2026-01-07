Швеція готова надати винищувачі й допомогти з розмінуванням Чорного моря – прем'єр

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його держава готова підтримати мир в Україні після припинення вогню, надавши винищувачі, допомагаючи розмінувати Чорне море й продовжуючи вишкіл офіцерів для ЗСУ. Про це Крістерссон написав на платформі X у вівторок.

"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи. Ми готові зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою: винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною; морськими ресурсами для розмінування Чорного моря; продовженням навчання українських військових офіцерів. Таке було моє повідомлення сьогодні в Парижі на зустрічі Коаліції охочих", - написав Крістерссон на X.

"Звичайно, необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом. Швеція готова зробити свій внесок у мир в Європі", - додав шведський прем'єр.

Джерело: https://x.com/SwedishPM/status/2008657283279106227?s=20