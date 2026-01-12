Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив підтримку Данії у відповідь на погрозливу риторику США щодо Данії та Гренландії, зазначивши, що вона "одночасно і справедливо зустрічається з дуже різкою критикою".

"Швеція, країни Північної Європи, країни Балтії та кілька великих країн Європи підтримують наших данських друзів", — додав прем’єр.

Крістерссон підкреслив, що світ продовжує "трястися", і закликав до серйозного ставлення до ситуації. Водночас він застеріг від паніки: "Тож світ, яким ми його знаємо, продовжує трястися. Поставтеся до цього серйозно. Але не панікуйте, нам не слід боятися. Як кажуть фіни: Нам слід бути надто підготовленими", зазначив премʼєр-міністр Швеції під час національної конференції.

Джерело: https://youtu.be/dHmwJhQKA-M?si=7k7UBZrqATnrbiTi