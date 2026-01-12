Інтерфакс-Україна
Події
05:32 12.01.2026

Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

1 хв читати

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив підтримку Данії у відповідь на погрозливу риторику США щодо Данії та Гренландії, зазначивши, що вона "одночасно і справедливо зустрічається з дуже різкою критикою".

"Швеція, країни Північної Європи, країни Балтії та кілька великих країн Європи підтримують наших данських друзів", — додав прем’єр.

Крістерссон підкреслив, що світ продовжує "трястися", і закликав до серйозного ставлення до ситуації. Водночас він застеріг від паніки: "Тож світ, яким ми його знаємо, продовжує трястися. Поставтеся до цього серйозно. Але не панікуйте, нам не слід боятися. Як кажуть фіни: Нам слід бути надто підготовленими", зазначив премʼєр-міністр Швеції під час національної конференції.

Джерело: https://youtu.be/dHmwJhQKA-M?si=7k7UBZrqATnrbiTi

Теги: #швеція #гренландія #сша #данія #підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:28 12.01.2026
Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

03:31 12.01.2026
Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

19:17 11.01.2026
Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

06:51 11.01.2026
Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

05:36 11.01.2026
Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

23:41 10.01.2026
Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

21:05 10.01.2026
Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

20:33 10.01.2026
Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

03:21 10.01.2026
Трамп вкотре заявив про намір контролювати Гренландію

Трамп вкотре заявив про намір контролювати Гренландію

04:29 09.01.2026
США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

В КИЄВІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ

Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру

В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

Внаслідок ворожої атаки на автомобіль швидкої допомоги на Чернігівщині постраждали двоє медиків - РВА

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА