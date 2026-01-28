Макрон заявив про готовність і надалі захищати принципи територіальної цілісності на тлі ситуації навколо Гренландії

Фото: Фото АР

Президент Франції Емманюель Макрон висловив солідарність з Гренландією і Данією в їх протистоянні з США, заявив про готовність Парижа продовжувати захищати принципи суверенітету і територіальної цілісності.

Під час пресконференції в середу в Єлисейському палаці Макрон підтвердив "глибоку прихильність принципам суверенітету і територіальної цілісності", підкреслив, що Франція продовжить захищати їх "на основі Статуту ООН".

Макрон провів пресконференцію разом з прем’єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен і Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

"Недавні події підтверджують, що ситуація навколо Гренландії є закликом до стратегічного пробудження для всієї Європи", - заявив Макрон.

Це пробудження, за його словами, має бути зосереджене "на утвердженні нашого європейського суверенітету, на нашому внеску в безпеку Арктики, на боротьбі з іноземним втручанням і дезінформацією, а також на боротьбі зі зміною клімату", а НАТО "має відігравати набагато важливішу роль в Арктиці".

Зі свого боку, Фредеріксен подякувала Макрону за "непохитну підтримку" і "захист фундаментальних цінностей", щодо яких, за її словами, не можна йти на компроміс. "НАТО повинна відігравати набагато більш значну роль в Арктичному регіоні і на Крайній Півночі, включаючи Гренландію і прилеглі райони", - заявила глава данського уряду.

Президент США Дональд Трамп в останні тижні неодноразово заявляв, що має намір домагатися приєднання Гренландії до Сполучених Штатів, оскільки вважає це важливим для національної безпеки. При цьому влада Данії, яка контролює Гренландію, підкреслює, що не має наміру поступатися цим островом. Влада самої Гренландії також запевняє, що можливість стати частиною США їх не цікавить.