16:02 28.01.2026

Затримано підозрюваного у вбивстві мера Сімеїза, вчиненому у 2013 році

Національна поліція України затримала підозрюваного у вбивстві мера міста Сімеїз Ялтинського району Автономної Республіки Крим, яке було здійснене ще до окупації півострова.

"Злочин стався у 2013 році біля адмінбудівлі Сімеїзької селищної ради. Невстановлена особа здійснила прицільний обстріл автомобіля посадовця - голови селищної ради, внаслідок чого потерпілий загинув на місці події. Після скоєного зловмисник намагався знищити докази", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

Як повідомляється, у ході огляду місця події та проведення слідчих дій було виявлено спалений транспортний засіб зі зброєю всередині, на якому злочинець скоїв розстріл потерпілого, що свідчило про заздалегідь спланований характер злочину. Пізніше правоохоронці встановили маршрут відходу нападника та отримали його зображення.

У межах досудового розслідування поліцейські зібрали достатню доказову базу, яка дозволила ідентифікувати особу, підозрювану у вчиненні цього особливо тяжкого злочину.

"Це – неодноразово судимий уродженець Львівщини 1979 року народження", - повідомляють у Нацполіції.

Після відновлення кримінального провадження оперативники та слідчі за підтримки спецпідрозділу КОРД провели комплекс заходів, у результаті яких підозрюваного було затримано у Львові у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого з обтяжуючими обставинами (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Також проводяться санкціоновані обшуки за місцем його проживання.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

