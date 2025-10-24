Підозрюваний у вбивстві Парубія залишиться під вартою

Фото: Офіс генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія 52-річний львів’янин залишиться під вартою, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд продовжив тримання під вартою 52-річного львів’янина, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією прокуратури, підозрюваний і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Як повідомлялося, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові. СБУ зібрала докази, що затриманий за підозрою у вбивстві Парубія - 52-річний львів’янин, діяв на замовлення спецслужб РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше вбивство Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).

Розслідування проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно із Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

За повідомленнями ЗМІ, підозрюваним у вбивстві Парубія є Михайло Сцельников.