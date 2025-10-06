Інтерфакс-Україна
Події
20:56 06.10.2025

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

1 хв читати
Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Окружний суд Варшави в понеділок продовжив на 40 днів термін утримання під вартою громадянину України Володимиру Журавльову, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік", повідомляє польське видання Polsat.

Телеканал нагадує, що цю людину недалеко від Варшави затримали співробітники польських спецслужб на підставі європейського ордера на арешт, виданого судом Німеччини.

Спочатку прокуратура клопотала про продовження терміну його утримання під вартою на сім діб, воно було задоволено 1 жовтня. Цього разу було подано клопотання про продовження цього терміну на 100 діб, адвокат наполягав на 40.

Крім того, протягом 100 днів суд після розгляду документів також ухвалить рішення про можливу екстрадицію підозрюваного до Німеччини.

Сам підозрюваний, 49-річний громадянин України, стверджує, що не має жодного стосунку до підриву, і в момент підриву він перебував в Україні.

Підрив трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", призначених для транспортування природного газу з Росії до Німеччини, стався 26 вересня 2022 року на глибині близько 80 метрів на дні Балтійського моря.

Теги: #підозрюваний #ситуація #північний_потік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 06.10.2025
Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

00:16 05.10.2025
Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:28 04.10.2025
Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

04:16 04.10.2025
Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

23:55 03.10.2025
Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

19:15 02.10.2025
Питання про видачу Німеччині українця, підозрюваного в підриві газопроводу "Північний потік-2", вирішить суд – міністр-координатор спецслужб Польщі

Питання про видачу Німеччині українця, підозрюваного в підриві газопроводу "Північний потік-2", вирішить суд – міністр-координатор спецслужб Польщі

03:23 02.10.2025
Окупанти втратили 120 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 120 осіб на покровському напрямку - Генштаб

03:11 01.10.2025
Окупанти втратили 138 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 138 осіб на покровському напрямку - Генштаб

21:33 30.09.2025
Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

14:02 30.09.2025
Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

ОСТАННЄ

Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану Трампа щодо Сектору Гази

Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Велика Британія підтримає експорт української зброї

ДСНС: В Одесі в найближчі дні очікуються значні опади

У Бородянці Київської області відновлено понад 600 із 825 зруйнованих під час війни об'єктів

Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА