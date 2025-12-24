Інтерфакс-Україна
23:44 24.12.2025

Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що адміністрація США прагне вести діалог із мешканцями острова щодо його розвитку та підкреслив, що Сполучені Штати не планують жодних військових дій чи спроб його захоплення.

"Я вважаю, що наші обговорення мають відбуватися з безпосередніми людьми на Гренландії — з гренландцями. Чого вони прагнуть? Які можливості їм не надали? Чому вони не отримали той захист, на який справді заслуговують?", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, глава МЗС Данії у понеділок наголосив на необхідності поважати територіальну цілісність країни на тлі призначення президентом США Дональдом Трампом губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спецпосланцем США з питань Гренландії.

Раніше цього року президент США Дональд Трамп у зверненні до Конгресу заявив, що не має наміру відмовлятися від територіальних претензій на Гренландію. Він зазначив, що США погодяться прийняти острів до свого складу, якщо його народ виявить таке бажання. Разом з тим Трамп не виключив варіант силового захоплення острова. У Гренланді є космічна база США "Пітуффік".

Гренландія вважається центральною ланкою в забезпеченні безпеки Арктики, стартовою точкою для морських шляхів через води регіону, територією, де залягають рідкоземельні метали та інші ресурси. Західні ЗМІ відзначають, що на острові є запаси графіту, міді, цинку, золота, алмазів, залізної

Джерело: https://apnews.com/article/trump-greenland-landry-denmark-1c55b2c33241aad0d463a2ffec5810a6

Теги: #данія #спецпосланець #гренландія #сша

